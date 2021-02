Galerii. Staapli 3 galeriis näeb Matti Pärki näitust ajast ja muutustest

Nagu ütleb ka pealkiri, on tegemist näitusega, mille temaatika on aeg, muutused aga ka mõtisklused inimeste paiksuse üle. Politiilise alatooniga tööd on tänapäeva päevasündmuste valguses leidnud inspiratsiooni pagulaskriisist ja inimeste rändamistest. Näituse väljapanek koosneb markeri-, grafiidi- ja söejoonistustest.

Näitusega "Muutuvad ajad" toob Pärk vaatajani erinevate meediumide, värvide ning joonega jäädvustatud mõtisklused, elamused või emotsioonid. Kunstnik ise ütleb, et tema tööd on omamoodi illustratsioonid, kuna inspiratsioon tuleb ennekõike kujundist või kompositsioonist ning alles seejärel jõuab kõik paberile.

Matti Pärk (sünd. 1945) on lõpetanud Tartu Kunstikooli puitehistöö erialal ja praeguse EKA raamatuillustraatori eriala. Ta on töötanud kirjastuses Valgus ENE kunstilise toimetuse juhatajana, kujundades ja toimetades kirjastuse väljaandeid. Matti on kujundanud erinevatele kirjastustele mitusada raamatut ja illustreerinud luulekogusid, laste- ja proosaraamatuid.

Alates 1984. aastast õpetab ta kunstiakadeemias joonistamist.

Matti on osalenud Eesti kunstnike liidu kevadnäitustel ja on eksponeerinud oma töid Ungaris, Keilas, Tallinnas, Rootsis,Jõhvis, Tartus. Tema joonistused on Poola, Austria, Eesti, Rootsi, Ungari jpt kogudes. Mitmed Matti kujundatud raamatud on korduvalt leidnud tunnustust nii Eestis kui välismaal. Matti on osalenud oma töödega Vilniuse raamatu trienaalil ja Poola joonistustriennaalil. 2015. aastal nomineeriti ta Tallinna 5. rahvusvahelise joonistustriennaali peaauhinnale.

Näitus jääb avatuks kuni 14. märtsini 2021.