ETV2 toob vaatajate ette viis uut Mark Soosaare lühifilmi Kihnu lastest

Alates 22. veebruarist jõuavad ETV2 eetrisse viis uut lühidokumentaali, milles Mark Soosaar jälgib Kihnu saarel elavate laste elu. Kõigi filmide peaosas on Kuraga Mari, kes õppis omal käel ära viiuldamise ning jagab oma oskusi nüüd uute põlvkondadega.

Esimene Soosaare film Kihnu lastest valmis juba 2012. aastal "Eesti lugude" sarjas ning kandis pealkirja "Rasmus, kormorandid ning...". Kaks aastat tagasi esilinastus PÖFF-il ka täispikk dokumentaalfilm "Kihnu lapsed", mis jõuab ETV2 eetrisse 28. veebruaril kell 15.30.

ETV2 peatoimetaja Viola Salu selgitas, et uued lühifilmid võimaldavad vaatajail heita pilgu ühte haruldasse Eesti kultuuriruumi. "Näeme laste sirgumist looduse ja muusika keskel, rõõm on jälgida elu, mille väärtused põhinevad lihtsusel ja siirusel ning muidugi moodustab laste eludes olulise osa pillimäng," sõnas ta ja lisas, et Soosaar jälgis operaatori ja lavastajana Kihnu laste elu kokku kaheksa aastat.

Viis uut lühifilmi, mis ETV2 eetrisse jõuavad:

"Engel, Rasmus ning..."

22. veebruaril kell 19.30

Kolde Engel ning Läänemetsä Rasmus aitavad kosklapoegadel pääseda merre. Kosklaid on kihnlsed pidanud omatehtud komgides aastasadu. Linnud munevad rohkem mune kui suudavad ise välja haududa. Munade ülejääk on üüritasuks inimestele, kes lindudele majakesi ehitavad ja linde vaenlaste eest kaitsevad. Rasmuse vanaisale teevad muret üleilmne vägivald ja sallimatus inimeste ning riikide vahel. Taadi lahkumist teise ilma oleks lastel väga raske üle elada, kui metsad ei heliseks edasi linnulaulust...

"Linnud, tillud, mardid ning..."

23. veebruaril kell 19.30

Saabub sügis ja linnud asuvad pikale teekonnale. Enne äralendu saavad nad jalga rõngad, osa aga langeb jahimeeste haavlite läbi. Mardid jooksevad perest perre ning jagavad saaki. Lambad hakkavad poegima enne jõule ning lapsed panevad talledele nimed.

"Ristsed Kihnu moodi"

24. veebruaril kell 19.30

Manija kalurid päästavad jäässe kinnijäänud noore luige. Esimesed päevad kosub ta Kase talu laudas. Kevade lähenedes viib Kolde Ago luige Kihnu, sest seal läheb meri varem lahti. Lapsed ristivad luige Tuuliks. Peagi tulevad ristsed ka Kihnu kirikus, kus Rasmuse tädipojad Joonas ning Joosep ja täditütar Iris pühasse vette kastetakse. Ning siis avastavad lapsed Eesti meresaarte harukordse külalise – kukkurtihase pesa...

"Kihnu rohutirtsud Ahvenamaal"

25. veebruaril kell 19.30

Kihnu lapsed Raigo, Kaisa ja Kelli ning nende viiuliõpetaja Kuraga Mari on kutsutud Ahvenamaale, pisikesele Kirikuaia saarele, kus igas augustis toimub rahvusvaheline pillilaager. Lõppkontserdil Önningeby kimstimussuemi õuel õpetavad kihnlased rootslastele aleksandri valssi. Oi kui tore on saagida viiuleid võidu skandinaavia parimate rohutirtsudega!

"Pillimehe leib"

26. veebruaril kell 19.30

Pillilaagris Manija saarel saavad kokku eesti viiuli- ja lõõtsalapsed. Kihnu-Munalaiu liinile ilmub suur ja uhke laev, mis kannab nime Kihnu Virve. Algab uus ajaarvamine kihnlaste elus. Avasõidu teeb kaasa Kuraga Mari ning Anto poeg, kes on alles 7-päeva-vanune ning kellel pole veel nime. Kolde Mattias ning Lennart proovivad koos isa Agoga kaluri ning traktoristi ameteid. Jõuluks on Kuraga poiss omale nimeks saanud Kusti ning siis on aeg talle katsikule minna...