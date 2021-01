Tristan Priimägi filmisoovitused: "Tšarter", "Tunnel" ja "Mees Manijast"

"Tšarter" ("Charter")

Režissöör: Amanda Kernell

Tristan Priimägi sõnul võib "Tšarter" mõnele vaatajale ka väga õudsena mõjuda. "Lugu sellest, kuidas pereema on sunnitud oma lapsed ära röövima ja nendega Tenerifele reisima, kuna tal on kahtlus, et pereisa teeb midagi valesti," ütles ta ja mainis, et film ei ole samas nii lihtsakoeline kui see selgitus.

"Võlu ehk ongi selles, et me näeme nende karakterite sisse ja režissöör avab nende mitmekülgsust," sõnas ta ja mainis, et "Tšarter" näitab, kuidas vanemad peavad oma lahutusega toime tulema, kui seal vahel on ka lapsed. "Igaüks proovib oma parema äranägemise järgi seda teha."

"Peategelane on ikkagi see ema ja eriti äge on see, et ema ei ole vaatajale nii-öelda lihtsaks tehtud," tõdes Priimägi ja rõhutas, et ema on ka teinud valesid valikuid. "Teda on väga lihtne hukka mõista, aga peame proovima seda mitte teha."

"Tunnel" ("Tunnelen")

Režissöör: Pal Oie

"Katastroofifilm on seni ameeriklaste ja venelaste pärusmaa olnud, aga nüüd näeme, et ka Norras on võimalik, et asjad lähevad halvasti," ütles ta ja selgitas, et film räägib loo, kuidas ühes Norra tunnelis juhtub avarii. "Film mõjub realistlikult."

Priimäe sõnul näitab "Tunnel" seda, mis kõik võiks Norras juhtuda, aga ei ole veel juhtunud. "Suurest Norra tunnelikatastroofist me veel kuulnud pole," ütles ta ja lisas, et mõni aasta tagasi tuli Norrast ka film "Laine", kus tamm purunes ja tsunaami kündis üle küla.

"Film vastab žanrireeglitele, püüab näidata märulit, aga samuti rääkida inimeste lugu ka," tõdes ta ja mainis, et "Tunnel" teeb seda võrdlemisi edukalt. "Ma isiklikult usun, et karakteri lahtijoonistamine tuleb eurooplastel enamasti paremini välja kui ameeriklastel."

"Mees Manijast"

Režissöör: Raimo Jõerand

"Film räägib 75. sünnipäeva puhul Mark Soosaarest ning keskendub ennekõike eelmise aasta sügisel toimunud sündmustele, kui ta võitles Pärnu kunstisadama projekti eest, ühtlasi näeme ka Uue Kunsti Muuseumi uue asukoha leidmise lugu," sõnas ta ja mainis, et tore on vaadata, kuidas 75-aastane inimene on tegusam kui tema üldse kunagi olema saab.

Tristan Priimäe sõnul toimib "Mees Manijast" ka sissejuhatusena Soosaare loomingusse. "Filmis on kasutatud ka filmikatkeid ja minu arust võiks see rada minna nii, et vaatad selle filmi ära ja nüüd on Jupiteris on ära pakitud ka Mark Soosaare väga esinduslik filmide pakett."

"Võib-olla me oleme harjunud Soosaarest mõtlema kui kulturnikust või päevapoliitikust, kes istub volikogus, aga filmist on näha, et ta on ka äärmiselt tegus inimene, kes sõidab autoga, karjatab lambaid ja parandab maja, seega oskab päris asju ka teha," tõdes ta.