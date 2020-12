Tristan Priimägi filmist "Mephistopheles": Linnar Priimäe elu moto on mugavust lõhkuda

"Kevad, suvi, sügis, talv... ja taas kevad"

Režissöör: Kim Ki-duk

Tristan Priimägi kinnitas, et kuigi esialgu plaaniti kinos Artis toimuva Kim Ki-duki filminädalaga tähistada Lõuna-Korea režissööri 60. sünnipäeva, siis tema ootamatu surma tõttu on saanud sellest hoopis mälestusüritus. "Mida me targemat saamegi teha kui tema filme endiselt vaadata ja tagada selle, et tema maine kestab ka pärast surma."

Teiste filmide kõrval tuleb programmis näitamisele ka "Kevad, suvi, sügis, talv... ja taas kevad", mida filmikriitik peab Kim Ki-duki kõige paremaks ja terviklikumaks filmiks. "Budismivaimust kantud mõtisklus elu mõtte üle, mis kõlab igavalt, aga tegelikult ei ole," tõdes ta ja mainis, et režissöör mängib filmis ka ise üht budistliku munka.

"See võiks olla ka meie tarbimisühiskonna võidujooksust korra väike samm kõrvale," sõnas ta ja lisas, et Kim Ki-duki võiksime mäletada veel tükk aega.

"Mephistopheles"

Režissöör: Manfred Vainokivi

Filmikriitik kinnitas, et kuigi "Mephistopheles" räägib tema isast, siis on see kriitikuna talle hea test keskenduda ikkagi ennekõike filmile. "Värvikas peategelane lubab endale nii mõndagi, aga seda lubadust saaks täita ka paremini," sõnas ta ja tõi välja, et sellele vaatamata on "Mephistopheles" huvitav film, mida vaadata.

"Ajastus on hea, sest see on mingis mõttes ka anti-jõulufilm," tõdes ta ja kinnitas, et jõulud tähendavad konservatiivset rahu, kindlustunnet ja mugavust, aga Linnar Priimäe elu moto on seda mugavust lõhkuda. "Ta tahab šokeerida, piiridest välja minna ja meelega sigatseda," kinnitas Priimägi ja mainis, et sellest kõigest filmis puudu ei tule.

"Ma arvan, et Linnar Priimägi naudib väga, kui selle filmi üle naerdaks, aga ta naudib absoluutselt ka iga hetke, kui keegi südamest vihastab või hakkab rääkima, et see film tuleks ära keelata," mainis ta.

"Jõulud džunglis"

Režissöör: Jaak Kilmi

"See on selline film, kuidas üks eesti keelt kõnelev Läti perekond läheb Indoneesiasse, kus peretütar kohtub ühe eesti keelt kõneleva väikese Indoneesia poisiga," sõnas ta ja mainis, et film on dubleeritud ning see võib mõnd vaatajat ka segada. "Lastel on ilmselt ükskõik, sest enamik filmid, mida nad vaatavad, on dubleeritud."

"Lapsed lähevad otsima džunglisse jõulušamaani, kes väidetavalt seal olema pidi ning eesmärk on talt paluda teenet, et ta nende pere koos hoiaks, mis kipub seal uues keskkonnas lagunema," mainis ta ja lisas, et film on mingis mõttes üsna klassikaline teekonnafilm. "Plussiks on kindlasti eksootiline keskkond."

Priimägi lisas, et filmis on ka ökoloogiline sõnum kullakaevamisest ja metsaraiumisest. "See jätkab "Eia jõulud Tondikakul" sissetallatud rada," ütles ta ja mainis, et näitlejate suhtluskeel oli ilmselt inglise keel. "Tõnu Kark räägib filmis küll eesti keeles ning teeb ka väga laheda rolli."