Sven Grünberg Kim Ki-dukist: tal oli, mida öelda

"See on kurb uudis tegelikult kogu Eestile, sest Eesti oleks selle filmi kaudu taaskord saanud maailmakaardile. Kahjuks jääb nüüd see ära. Film oli selles faasis, et kevadel pidid algama võtted," rääkis Grünberg.

Ta tunnistas, et Ki-duk oli üks neid lavastajaid, kellega oli ka temal unistus teha koostööd.

"Huvitav, et aastaid tagasi ma otsisin Youtube'ist materjali ja sattusin peale, et keegi mulle teadmata oli pannud just Kim Ki-duki kõige tuntuma filmi "Kevad, suvi, sügis, talv... ja taas kevad" mõnedele episoodidele minu muusika alla. Selline kummaline seos oli meil juba varem ka olemas."

Ki-duki Eestis viibimise ajal Grünbergil režissööriga pikemalt vestelda ei õnnestunud. Ettepaneku tema filmile muusika kirjutada sai ta ka e-kirja teel.

"Aga sisuliselt oleme väga pikka aega samal lainel, sest "Kevad, suvi, sügis, talv... ja taas kevad" on ka minu üks lemmikfilme läbi aegade. Ma tean ka mitmeid teisi inimesi, kes on seda üheks oma lemmikuks pidanud."

Grünberg ei pea Ki-duki loomingut sugugi depressiivseks. "Ta jätab ikkagi ka vaatajale võimalusi ja see teebki ta sümpaatseks. Samas eks seda tilu-lilu ole ka kõik kohad täis," tõdes ta.

"Mulle üldiselt väga meeldib, kui inimesel on, mida öelda. See on ka minu enda kreedo alati olnud – kõigepealt peab olema kunstnikul üldse midagi öelda. Kui midagi öelda ei ole, siis ole vait ja ära tee midagi," selgitas ta.

"Temal oli, mida öelda ja väga hea, et ta juhtis, vähemalt irriteeris ka paljusid vaatajaid mõtlema ja käivitas huvi väga paljude ilmanähtuste suhtes," lisas Grünberg.