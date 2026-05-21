Sorgu tuletorni tulevik sõltub augustis valmivast ekspertiisist

Sorgu tuletorn Autor/allikas: Elen Juurma
Pärnumaa asustamata saarekesel asuv sajandivanune Sorgu tuletorn on üks unikaalsemaid ehitisi omataoliste hulgas. Paraku on aastad ja meretuul teinud oma töö ning nüüd kaalub transpordiamet hoone lammutamist. Kihnu kultuuriinstituudi hinnangul tuleks aga kogu Sorgu saar võtta kaitse alla, Pärnu linn tahaks saart endale, et tuletornikompleks alles jääks.

Sorgu on pisike riigile kuuluv saar Pärnu lahes Manija saare lähedal. Sorgu saarel kehtib kuni 15. juulini pesitsusrahu tõttu liikumiskeeld, kuid Pärnu linnavalitsus küsis saarele minekuks keskkonnaametilt eriloa, et üle vaadata Sorgu tuletorni kompleksi seisukord.

Asustamata ja looduskaitse all oleval saarel asuv Sorgu tuletorn laguneb ja nüüd arutatakse, mida sellega edasi teha. Transpordiamet, millele enam kui saja-aastane torn ja selle abihooned kuuluvad, on tellinud ehitustehnilise ekspertiisi, mis valmib augusti lõpuks.

"Esmalt ootame ära ehitisauditi tulemi, mida torniga edasi teha, et kas tasub kaaluda rekonstrueerimist või siis pigem täna see majanduslikult mõistlik ei ole ja tehakse ettepanek näiteks uue püstitamiseks," ütles transpordiameti haldusosakonna juhataja Kermo Vinnikov.

Tuletorni abihooneid on vabatahtlikult korras hoidnud Sorgu selts, kes tahaks saarel ka turismi arendada, kuid see eeldaks hoonete kordategemist.

Vinnikovi sõnul saab pärast ekspertiisi valmimist kaaluda vaid tuletorni renoveerimist, abihoonete kordategemiseks riigil raha ei jagu. Sorgu kuulub UNESCO kaitse all olevasse Kihnu kultuuripärandisse ja võimalikust lammutusplaanist ajendatuna tahab Kihnu kultuuriinstituut, et terve saar võetaks muinsuskaitse alla.

"Siin on looduslik harulduskooslus, siin on kultuurikooslus erinevate kultuuri- ja ajaloomälestistega," ütles Kihnu kultuuriinstituudi nõukogu esimees Mark Soosaar.

Muinsuskaitseamet tervet saart muinsuskaitselises vaates väärtuslikuks ei pea. Tuletorni kaitse alla võtmist siiski kaalutakse, sest neoklassitsistlike elementidega tuletorn on ameti hinnangul eriline.

"Seesama audit on tegelikult hästi oluline alusmaterjal ka muinsuskaitseametile, hindamaks, kas tuletorn on mälestise vääriline, sest ehitustehniline seisukord on väga oluline kriteerium," ütles muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juht Anita Staub.

Pärnu linn tahab aga oma haldusterritooriumil asuva saare riigilt hoopis endale küsida, et tuletorn ja abihooned säilitada.

"Parimates unistustes võiks siin olla suve lõpus, kui linnud on pesad teinud ja pered heitnud, ka toredad kunstiresidentuurid, tulevad toredad intelligentsed inimesed, veedavad siin saarel aega. Muidugi on saarel ühel heal päeval ka oma saarevaht, kes seda saart hoiab," ütles Pärnu linnapea Kristel Voltenberg.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

