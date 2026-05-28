Muinsuskaitseameti direktor: kultuuripärand ei säili paremaid aegu oodates

Pärandihoidlate teema kõlab esmapilgul tehniliselt. Ruutmeetrid, kliimanõuded, riiulisüsteemid, digiteerimine, kolimiskavad. Tegelikult on küsimus palju lihtsam ja ebamugavam: kus ja kuidas hoiame seda, mida me peame Eesti mäluks, küsis Muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson arvamusloos.

Muuseum seostub meie jaoks eelkõige näituste, koolitunni, perega veedetud laupäeva või Eestit külastavate turistidega. See on kõik õige. Ent muuseum ei alga ega lõpe näituseruumi ja eksponaatidega, mis saalis vaatamiseks välja on pandud. Vaid viis protsenti muuseumikogudest on iga päev meie silmade all, ülejäänud 95 protsenti on hoopis hoidlates. Seal on rahvarõivad, fotod, mööbel, arheoloogilised leiud, kunst, tööstuspärand, sõjaeelse kodu killud, laulupidude mälestused, koolivihikud, masinad, kirjad ja esemed, mille kaudu saame ka saja aasta pärast aru, kuidas siin elati.

Kõige suurem mure muuseumide jaoks on tänased väga kitsad ja kehvad hoiutingimused. Kui museaale hoida keldris, rendipinnal, kuuris, liiga niiskes ruumis või ajutiselt kokku lapitud laos, siis ei ole see kokkuhoid. See on edasi lükatud ja tulevikus kordades suurem arve. Kui tavapäraselt võib väike hilinemine arve tasumisel piirduda viivise tasumisega, siis ainelise kultuuripärandi puhul ei ole seda võimalik hiljem ära maksta. Hallitus ei oota järgmise aasta riigieelarve kokkupanemist. Kahjur ei küsi, kas majandusprognoos on paranenud. Veekahju ei hoia end tagasi seni, kuni kultuurivaldkonna jaoks jõuavad kätte paremad ajad.

Eesti muuseumides on üle seitsme miljoni museaali. Statistikaameti andmetel külastati 2025. aastal muuseume 2,7 miljonit korda ning kolmandiku külastustest tegid välisturistid. Muuseumide kogutulu ulatus samal aastal üle 95 miljoni euro. Muuseumid ei ole lihtsalt vara ja mälu hoidjad, vaid need on hariduse, turismi, teaduse, regionaalse arengu ja Eesti maine oluline osa. Muuseumide positiivne majanduslik mõju sõltub aga väga praktilisest eeldusest: kogud peavad olema alles, korrastatud, leitavad, digiteeritud ja kasutatavad. Sellisel juhul on neil mõju nii praegu kui ka tulevikus.

Mis siis on see palju räägitud pärandihoidla? Me ei planeeri uut uhket muuseumi, vaid mälutaristut, kuhu on võimalik koguda meie enda ainelist mälu. Tänaseks on muuseumid jõudnud oma ruumides mahutavuse kriitilise piirini ja nii mõnelgi on juba praegu võimatu täita muuseumidele pandud kohustust kogusid pidevalt täiendada. Kui seda mitte teha, riskime mälukatkestusega, mis on kultuurimälu järjepidevusele suur löök.

Pärandihoidlate idee on lihtne: luua Põhja- ja Lõuna-Eestisse ning Hiiumaale tingimused, kus riigile kuuluvad muuseumikogud oleksid hoitud, konserveeritavad, digiteeritavad ja uurijatele ning avalikkusele paremini kättesaadavad. Põhja-Eesti hoonesse kavandatakse ka konserveerimis- ja digiteerimiskeskust. See tähendab, et me ei räägi üksnes laoruumidest, vaid kompetentsikeskustest, mis koondavad parimad teadmised ja oskused.

Pärandihoidlaid planeerides ei leiuta me midagi uut. Paljud riigid on meist varem jõudnud samasse seisu ja lahendanud sama muret. Taanis on aastaid kasutatud ühishoidlate mudelit, kus muuseumid ja arhiivid jagavad hoidla- ja konserveerimistaristut ning energiatõhusad lahendused hoiavad püsikulud kontrolli all. Hollandis rajati Amersfoorti CollectieCentrum Nederland, kus hoiustatakse nelja suure riikliku institutsiooni kogusid ning kuhu on koondatud ka uurimistöö, ekspertteadmised ja laenutuste korraldus. Louvre viis osa kogusid Liévini konservatsioonikeskusesse, sest Seine'i üleujutuse risk ja killustunud hoidlapinnad ei olnud enam moodsa muuseumi jaoks vastuvõetavad. Helsingis on linna- ja kunstimuuseumi ühine kogukeskus parandanud nii säilitamist, logistikat kui ka töökorraldust. Suurbritannias avab Science Museum Group oma kogukeskust koolidele, uurijatele ja külastajatele. Hea planeerimise ja teostuse korral on pärandihoidla teadmiste ja oskuste keskus ning võimalus pääseda ligi sellele osale mälust, mida iga päev muuseumides ei eksponeerita.

Kõige keerulisem kogu pärandihoidla planeerimise protsessi juures on muidugi raha küsimus. Pärandihoidlate rajamine maksab. Aga lihtsalt öeldes maksab ka nende tegemata jätmine. Maksavad avariiremondid ja ajutised pinnad. Maksab esemete pidev ümbertõstmine. Maksab see, kui konservaator peab töötama ruumis, kus ta tegelikult ei saa oma tööd tänapäeva nõuetele vastavalt teha. Maksab see, kui näitus jääb sündimata, sest museaalide seisukord ei võimalda neid kasutada. Ja kõige rohkem maksab meile kõigile see, kui kaotame lõplikult asendamatud esemed.

Majanduslikult on pärandihoidla pika elueaga investeering. See annab tööd ehitus- ja projekteerimissektorile, aga sellest olulisem on hilisem mõju: väiksem killustatus, parem pinnakasutus, energiatõhusamad lahendused, ühiselt kasutatav tehnoloogia, parem laenutusvõimekus, rohkem digiteeritud materjali ja professionaalsem koguhoid. Kui kogud on paremini hoitud ja paremini kättesaadavad, jõuavad need näitustele, haridusprogrammidesse, teadustöödesse, filmidesse, raamatutesse, turismitoodetesse ja digikanalitesse. Meie mälu saab elu.

Mööda pole võimalik vaadata ka julgeoleku teemast. Ukraina kogemus näitab, et sõjas ei hävi üksnes inimeste kodud, sillad ja elektrijaamad. Hävib mälu, hävib kultuur, hävib kultuuripärand. Sihiliku löögi all on muuseumid, arhiivid, raamatukogud, kirikud ja teised mälupaigad. Kultuuripärand on sõdade sihtmärk, sest see kannab rahva mälu, väärikust ja järjepidevust.

Mõnikord küsitakse, kas selles kontekstis ei koonda ühishoidla liiga palju väärtuslikku ühte kohta. See on õigustatud küsimus, millele võib vastata olenevalt vastaja huvidest nii eitavalt kui ka jaatavalt. Ent päris selge on asjaolu, et õige pole jätta meie rahva mälu tänastesse kehvadesse ja kontrollimatutesse tingimustesse. Mõistlik on nutikas hajutamine, kriisideks valmistumine, dubleeriv digiteave, turvaline logistika, tule- ja veekaitse, selged evakuatsioonijärjekorrad ning väljaõpetatud inimesed. Halb hajutatus ei ole julgeolek. Hea süsteem on julgeolek.

Kultuuripärand on meie kõigi asi. Seda lauset tuleb otsustajatele meelde tuletada siis, kui seame prioriteete ja valime, mida edasi lükata, ning ka siis, kui raha jaotamiseks läheb. Head otsustajad! Pärandihoidlad ei ole mugavusprojekt, vaid vastus küsimusele, kas me tahame Eesti rahva mälu päriselt hoida või sellest vaid pidupäevadel ülistavalt kõneleda.

Kõike korraga ei pea saama, ent otsus tuleb teha. Iga järgnev aasta ajutist lahendust on kultuuripärandi jaoks päris aasta. Mitte tumm rida mõnes tabeliveerus, vaid päris niiskus, tolm ja vaikselt ent järjekindlalt süvenev kahju.

Kultuuripärand ei säili iseenesest. Ta säilib siis, kui võtame selle eest vastutuse. Praegu on selleks õige hetk.