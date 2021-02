Volli Käro teenetemärgi saamisest: unistage ja see läheb täide

"Aitäh presidendile," sõnas Käro pärast uudisest teadasaamist. "Oi jumal, jumal ..." Talle meenus sellega seoses ka üks lugu.

"Minu abikaasa isa oli Eesti ajal siseministeeriumis tööl ja kuna see oli nõukogude aeg, ei julenud ta mulle oma valget teeneteristi näidata," meenutas Käro.

"Aga hiljem, kui ta oli juba siit ilmast lahkunud, siis me korrastasime tema kirjutuslauda ja siis ma avastasin selle risti. See oli nii ilus ja ma mõtlesin siis, et mina tahaks ka. Meil oli siis juba Eesti aeg. Ja nüüd on see käes, jumal hoidku!" rõõmustas Käro ja pöördus oma kolleegide poole.

"Noored, ma tahan pöörduda teie poole – unistage ja see läheb täide!"