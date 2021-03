Kärdla riigi- ja kohtumaja arhitektuurivõistluse võitis Karisma arhitektid

Tulevane riigi- ja kohtumaja kavandatakse aadressile Hiiu tn 1a koos ümbritseva avaliku ala turupaviljoniga. Investeeringu suurus on 3,7 miljonit eurot ilma käibemaksuta ning hoone on plaanis avada aastal 2023.

Žürii leidis, et võidutöö "Pruht" on arhitektuurselt terviklik ja linnaehituslikult parim lahendus, mis ühendab Kärdla keskväljaku riigi- ja kohtumaja ning turuga kõige sobivamal viisil. Žürii esimees Mihkel Mäger lisas, et Kärdla riigi- ja kohtumajast saab Eesti esimene pilootprojekt, kuhu saab loodud ka asutusteülene ühistöökeskkond.

"Kärdla riigimaja asutuste töötajatel on võimalus tööle asuda ühises kaasaegses tööruumis. Kuna paljudel asutustel on saarel tööl vaid üks ametnik, on seega mõistlikum rajada paindlikumad tööruumid, et tagada kaasaegne ja funktsionaalne ruumikasutus," lisas Mäger. Kärdla riigimajja on planeeritud luua 76 töökohta, sh 6 kaugtöökohta.

Arhitektuurivõistluse teine koht läks ideekavandile "Foorum", mille esitas võistlusele Arhitekt Must ning autorid on Alvin Järving, Ott Alver, Mari Rass, Lill Volmer, Lisett Laurimäe ja Katrin Vilberg.

Kolmanda koha saavutas ideekavand "Kannel", autorid Tuomas Martinsaari, Paul Thynell, Mihkel Raev ja Janne Hovi arhitektuuribüroost inphysica technology ja OPUS Architecture.

Ergutuspreemia võitsid ideekavandid "Auster", autorid Kristel Niisuke ja Koit Ojaliiv arhitektuuribüroodest Nikita Atikin ja Kuu arhitektid ning "Vint" arhitektuuribüroost DAGOpen, autorid Anna Solts, Saamuel Rammo, Jaan Kuusemets, Erko Luhaaru ja Allar Esko.

Arhitektuurivõistluse korraldas Riigi Kinnisvara koostöös Hiiumaa vallavalitsuse ning Eesti arhitektide liiduga. Ideekonkursi preemiafond oli kokku 22 000 eurot. Koostöös rahandusministeeriumiga rajatakse Eestisse 18 riigimaja 13 erinevas maakonnas. Riigimajad valmivad aastaks 2026.

Žüriisse kuulusid esimees Mihkel Mäger Riigi Kinnisvarast, Silver Salla rahandusministeeriumist, Kaire Nõmm Hiiumaa vallavalitsusest, Maarja Kask, Tiit Trummal ning Veronika Valk-Siska Eesti arhitektide liidust.