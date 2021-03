Ugala uus tükk näitab, mis juhtub, kui raha- ja kuulsusejanu võimust võtab

32-aastane Kevin Sotter on äsja pruudist lahku läinud ja töölt vallandatud. Tundub, et enam hullemaks minna ei saagi, kui saatejuht Carmen Holm teeb talle ootamatu ettepaneku: osaleda tõsieluseriaalis. Tasu on miljon, mille Kevin võib nädala jooksul ära kulutada tingimusel, et nädala lõpus ta sureb.

Kuigi "Surnud mehe" tegevus toimub Ameerika Ühendriikides, on lavastaja Taago Tubin selle sobitanud Eesti oludesse. "See ongi universaalne. Ta käsitleb väga arhetüüpseid ihasid, mis meil kõigil tegelikult kusagil sees kobrutavad," rääkis Tubin "Aktuaalsele kaamerale".

Kevin Sotteri osatäitja Martin Mill ei usu, et see on nii hirmus utoopiline. "See võib väga reaalne olla. Mul on tunne, et inimesed on tänapäeval kuulsuse nimel valmis kõike tegema."

"Ühelt poolt me näeme seda kui väga tähtsat ja olulist asja, et sa elus teaksid, mille poole minna ja sinna igal tingimusel läheksid," rääkis Carmen Holmi osatäitja Laura Kalle. "Aga Carmen on näide sellest, et see võib minna natukene liiga kaugele."

"Surnud meest" näeb veel teisipäeval, 2. märtsil ning kuu aega kestva koroonapausi järel Ugala teatris ja Tartu Vanemuises.