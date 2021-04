Piirangute leevenemise ootel Ugalas on korraga töös kaks uuslavastust

Etendusasutused teevad ettevalmistusi selleks, et koroonapiirangute leevenedes taas publikuga kohtuda. Ugala proovisaalides on korraga töös kaks uuslavastust.

Lavastaja Kaili Viidas märkis "Aktuaalsele kaamerale", et inimestel ei ole väga selge enam, mis on oluline, mille nimel nad midagi teevad ja millisesse positsiooni asetseb kultuur.

"See on esitanud küsimuse tegijatele, et kui meil ei ole seda finišit, kohtumist publikuga, siis mismoodi me seda teeme," tõdes ta.

Ugala mängis viimati 2. märtsil suures saalis "Surnud meest" ja väikeses saalis "Leskede kadunud maailma". Teatrijuht Garmen Tabor sõnas, et kuigi pärast seda pole tohtinud publikut saali lubada, jätkasid näitlejad kahe uuslavastuse proove, teatri tehnilised töötajad aga kostüümide, parukate ja dekoratsioonide valmistamist.

"Oleme väga tänulikud selle eest õigupoolest Viljandi haiglale, kellega meil on väga tihe koostöö. Meil on oma eeskirjad, mismoodi me kõik selles olukorras praegu käitume, me oleme väga ettevaatlikud. Ja kui midagi on, siis testimise võimalus on meil olemas ja tänu sellele me oleme saanud edasi töötada," selgitas Tabor.

Ugala ühines etendusasutuste liidu pöördumisega ja on valmis oma saalid poole täituvusega avama juba maikuus, kui kahe nädala keskmine nakatumine langeb alla 500.

"Kuna maikuu on ka selline, kus juba üleriideid on ehk vähem tarvis, siis ei ole muret ka garderoobide ja kohvikutega, mis on põhiline murekoht terviseametil ka, et inimesed kogunevad. Sest see on teada, et oma kohal istumine ja lavastuse saalis, mask ees, vaatamine on üks turvalisemaid kultuuri tarbimise võimalusi," lisas ta.

Ta kinnitas, et Ugala avab piletimüügi kohe, kui on kindel, et koroonapiirangud leevenevad. Erandkorras pikendatakse tänavust hooaega juunikuusse ja augustisse.