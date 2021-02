Ringo Ramul: "Leskede kadunud maailma" tõukejõuks olid Ugala võimsad naised

On möödunud sajandi 90ndate teine pool. Poiss sõidab nädalaks ajaks rannakülla vananevate lesknaiste juurde sotsiaaltööd tegema. Pealtnäha kombekad prouad kisuvad poisi kohe oma veidrate ja ohtlike mängude keerisesse. Ja see ongi peaaegu kõik, mida Ugala uuslavastuse kohta enne teatrisaali minekut öelda saab ja tohib, sest publik võetakse kohe oma haardesse.

"Millest see lugu räägib, on sellest, et mida tähendab olla kellegi jaoks oluline, mida tähendab võtta vastutust. Üks selle lavastuse tõukejõude oli ka see, et me teadsime, et Ugalas on olemas sellised võimsad naised. Ja siis mõtlesime, et oleks kedagi veel vaja ja me oleme ammu mõelnud, et Kaie Mihkelsoniga võiks midagi teha," rääkis lavastaja Ringo Ramul "Aktuaalsele kaamerale".

Leskproua Johanna on Kaie Mihkelsoni esimene roll Ugala teatris, kuigi Terje Pennie, Garmen Tabori ja Luule Komissaaroviga on ta kokku mänginud varemgi.

"Minu jaoks ei ole see üldse mingi vanade naiste lugu, see on ikka noore mehe lugu. Meie küll seal möllame ja meil on seal nii-öelda oma vananaiste suve kokkuvõte, aga lugu ise ikka räägib noore mehe enda leidmisest," sõnas Mihkelson.

Poisi osatätija Oskar Punga tõdes, et ka tema leiab loost asju, millega suhestuda.

"Minu jaoks see ei jäänud üldse kaugeks. Võib olla ta oli natukene raske alguses pureda ja suhestuda, aga tegelikult, kui ma mõtlen enda ema, vanaema, vanaemade peale, siis leian sealt ühisosi palju," ütles Punga.

Etendust mängitakse UIgala väikeses saalis ja Tallinnas Kumus.