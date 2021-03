Helena Kochi lasteraamat juurviljadest julgustab lapsi neid sööma

Helena Koch on aedviljad elama pannud ja asetanud inimlikesse rollidesse argiste murede ja rõõmudega. "Siin on näiteks sibul, kes tahab saada koomikuks, porgand, kes tahaks olla beebiporgand, redis, kes unistab maailmareisist. Sellised humoorikad, fantaasiaküllased lood erinevatest köögiviljadest," rääkis raamatu autor, kirjanik Helena Koch "Aktuaalsele kaamerale".

"Kartuli kuningriigist" leiab ka sügavamaid tarkuseterasid. Nii on Koch saanud tagsisidet, et juurikate seiklustest lugemine on pannud lapsi parema meelega seda värvikirevat kampa ka oma toidulaual tervitama. Punase ja kollase peedi vaidlus ilusama nahavärvi võib laiemat ühiskondliku diskussiooni.

"Köögiviljad on siin hästi erinevad kõik, nagu ka meie - inimesed. Miks mitte, kui see kuidagi õpetab lastele erinevusi aktsepteerima, siis see on väga tore," ütles Koch.

Raamatule on pildid teinud tunnustatud illustraator Anne Pikkov. "Tänu temale on need lood ellu ärganud, nendes on sellist hoogu, mis äratab need tegelased ellu ja see koloriit, mis ta siin kasutab, on hästi kihvt," kiitis Koch. "Samas ka see raamatukaas on saanud hästi elav ja paneb mõtlema, mis siin toimub."