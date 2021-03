Sindi linnakeskuse ideelahenduse võistluse võitis MA töö "Sindi vöö"

Sindi linnakeskuse parima arhitektuurilise ideelahenduse võistluse võitis arhitektuuribüroo MA töö pealkirjaga "Sindi vöö", mille autorid on Liis Uustal, Egon Metusala, Mariliis Kundla ja Mihkel Pajuste.

Sindis on linnasüdameks kujunenud Jaama tänava äärsed alad, kus on olulisi asutusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võidutöö autorid loovad oma kavandis nn vöö, mis tõmbab linna keskelt kokku, ühendades ajaloolised sõlmpunktid ja uue avaliku tegevusruumi.

"Selle töö kandev idee oli noortekeskuse juurest peale hakkav ja jõe ääres lõppev valgussiin ehk keerdusid ja sõlmesid tegev terasvöö, mille küljes on valgustid ja mida on võimalik kasutada erinevate asjade riputamiseks ja muul linnaruumilisel moel, ja sellega olid seotud kõik tähtsamad funktsioonid üheks tervikuks," selgitas Tori vallaarhitekt Kristjan Kullerkann.

Millal ehitusega pihta hakatakse, pole veel teada. "Võimalikult ruttu tahaks minna projekteerimisse ja kui on projekteeritud, eks me otsime linnavalitsusega ka rahastamisvõimalusi. Kui raha on leitud, siis läheme kohe ka ehitusse," ütles Kullerkann.