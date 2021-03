Salakaup läheb näitusele

Kultuuriasutuste jaoks keerulist aega on võimalik sisustada erinevalt. Politseimuuseumis otsustati keskenduda salakauba kogumisele.

"Huvi salakaupa eksponeerida on meil juba ammusest ajast, aga me ei ole lihsalt jaole saanud, sest tavaliselt hävitatakse see ära. Nüüd aga meie palve peale hoidis maksu- ja tolliamet selle salakauba alles ja ei hävitanud ära," ütles politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa.

Maksu- ja tolliamet andis politseimuuseumi õue oma vana tööbussi ning näitusesaali suitsupakke, alkoholi, rehvi sees sigarettide vedamiseks mõeldud rattaid ja plahvatama kippuva akuga võltsmänguasju. Ent seal on ka auto, mis pole vedanud ei salasigarette ega -viina, vaid on ise võltsitud kaubamärgiga, sel on võltsitud EL-i tähis peal.

Loomisjärgus oleva salakaubatoa lae alla on tõmmatud Narva jõe veepäti koopia.

"See on see mees, kes üle Narva jõe ujus vee all oma sigaretipakkidega. Ta korra kukkus ka meile kaela, sest panime natuke valed tüüblid, nüüd on korralikumad, nii et külastajatele, kui nad kunagi saavad meile tulla, akvalangist kaela ei kuku," lubas Eesmaa.

Kurikaeltel ei soovita muuseumijuht salakaubanäitusele nippe õppima tulla.

"Neid võtteid, mis siin väljas on, pole vaja enam kasutada, need on vananenud võtted ja need avastatakse kergelt," põhjendas ta.

Oma koha leiab salakaubasaalis ka vana arestimaja uks.

"Kui sa tegeled selle kraamiga, siis sa satud selle ukse taha, see on meie ennetussõnum," ütles muuseumijuht.