Maanteekunsti installatsioon viib kaubanduskeskuse metsa

Selles kaubamajas pakutakse näiteks fiiberkiust saunavihtasid ja metsavaatega fototapeete, ning veel palju muudki, mida vajab inimene, kelle elus on vähe metsa. Rikkalikult metsavaeset kaupa esitavad valgus- ja häälreklaamid.

"Minu eesmärk oli, et inimene tuleks ja mõtleks," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" üks installatsiooni autoritest Leo Hartmann. "Kui reklaami lugeda, siis saad ise ka aru, kui palju sa ostad plastmassi poest või mingeid selliseid järeltehtud asju, kui sa tegelikult võiks seda lihtsalt võtta metsast ja elada looduslähedaselt, mitte ainult sellest rääkida."

Maanteekunst on tänavakunsti alternatiiv alevike ja külade jaoks. Installatsioonile andsid reklaamklippe lugedes panuse paljud Äksi aleviku elanikud. Keskuse tähed on saadud kunstnik Timo Tootsi kuuri tagant ja ka kõik muu, alates poe vaateaknast kuni helilahenduseni on taaskasutatud või edasikasutatav. Idee autorid tõid metsatukka meelega asju, mis siia ei sobi – lärm, valgus ja kõik, mis sümboliseerib tarbimist, et näidata, kuivõrd oleme päris metsast kaugenenud.

"Me käisime poodides vaatlust tegemas ja tegime kindlaks, et metsast tulnud toorainega on meil tegemist peamiselt ainult ühes kohas, see on apteek. Ehk me pöördume metsa poole, kui häda on käes," rääkis installatsiooni üks autoreid Tiina Tambaum. "Me ei kasuta metsa selleks, et terve olla, vaid selleks, et oma vaevusi ravida."

Metsatuka kaubanduskeskuse toodeterida on aina täienev ning installatsioon on avatud seni, kuni puud lehte lähevad ja reklaame enam näha ei ole.