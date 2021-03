Paavo Piik: hea on jääda korra rutiinis seisma ja tajuda enese naeruväärsust selle rutiini sees

Piik tunnistas, et on olnud õnnelik, sest tema ümber on olnud väga palju inimesi, kes teda erinevate asjadega naerma ajavad.

"Kas või see sama Kinoteatri-punt, kus on mu vend Paul ja hea sõber Henrik Kalmet, kes ei oskagi muudmoodi elada kui nalja tehes."

Praegusel isoleeritud ajal on tema jaoks ülioluline vähemalt mõnegi inimesega aeg-ajalt kokku saada või lihtsalt Zoomi teel suhelda. "Ilma selleta oleks väga keeruline."

Piik sõnas, et praegusel ajal piisab enese meele korrashoidmiseks sellest, kui jalutada ja märgata ning võtta aeg maha. "Rutiin ja see, millega ta selle täidab, on inimese enda teha ning selle lõhkumiseks võimalusi on. Hea on jääda korra rutiinis seisma ja tajuda enese naeruväärsust selle rutiini sees."

Ta lisas, et oskus enese üle naerda või märgata, et see, mida inimene teeb, on mingil moel naeruväärne, on juba väga hea algus.

Piigi enda praeguse aja vaimse tervise vitamiin on jalutamine. "Ma jalutan Kolde puiesteel, mis viib Stroomi randa. See on fantastiline koht, kus jalutada. Seal hakkavad üsna varakult laulma kevadised linnud ja sel teel kohtab erinevaid inimesi."

Kõik ei pea jalutada Kolde puiesteel, aga ka teised võiksid leida endale koha, mis tekitab sooja ja turvalise tunde ning kus igapäevaselt jalutada ja ringi vaadata.

Piik tõdes, et ka naljade kirjutamine on töö nagu iga teine, kus samuti tekib rutiin.

"Minu vend Paul on korduvalt öelnud, et kui stand-up-koomikute kontingenti vaadata, siis nende hulgas on vähe inimesi, kellele ei oleks mingeid vaimseid probleeme või vähemalt ajalugu hingeliste probleemidega," kirjeldas ta.

"Üks asi, mis mind selle juures võlub, on see, et kui viia end jätkuvalt olukorda, kus sa suudad mingite asjadega üle mõelda, siis see on see kompleks, mis seda rutiini lõhub," selgitas Piik.

"See on igas töös nii, et kui sa suudad selles ise midagi naljakat leida, siis see on mõnes mõttes juba pool võitu. See tegemise protsess on alati olulisem kui see tulemus. Kui suudad seda nautida, siis järelikult oled õigel teel ja oled ilmselt valinud õige eriala."

100 protsenti eesmärgipärane käitumine elus võib tema sõnul mõjuda ühel hetkel halvavalt.

"Ma ise olen ka üks sellistest. Ma olen endale mingist eluetapist väga palju eesmärke seadnud ja praeguseks jõudnud sinna, et mida vähem ma seda teen, seda parem on."

Piigi sõnul on omaette oskus lasta asjadel ka kulgeda, oma päevakava käest ära laskmata.

"Need on vaimse tervise seisukohast olulised asjad, aga mõnes mõttes julgustaks ka seda, et kui tuleb tuju midagi teha, siis lihtsalt seda teha. Elu ei koosne ainult sellest, et jõuda ühe eesmärgini ja siis võtta ette järgmine."