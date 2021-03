Reet Aus: lõhkisest põlvest on nutika disaini abil võimalik puuduse asemel teha väärtus

Ümbertöötlus on pikk ja kallis protsess ja kiirmoe ajastul näib lihtsam rõivaese maha kanda ja uuega asendada.



Aga kui teil on paar räbalaks kantud teksapükse, siis selle asemel, et need prügikasti visata, tasub mõelda, kas oleks võimalik kuidagi nende eluiga pikendada. Kui te ise ei oska neid parandada, tasub nõu küsida disainerilt.

Ausa disaini ja taaskasutuse väärtustamise poolt tuntud rõivadisainer Reet Aus pakub just sellist võimalust.

"Me oleme siin ära lappinud ikka paar lagunenud pükse. Mis ongi äge, see on kõik disaini küsimus. Lõhkisest põlvest on võimalik ju nutika disaini abil teha väärtus, mitte puudus. Vaja on lihtsalt loomingulist lähenemist," selgitas Aus.

Ausi sõnul on nad isegi üllatunud, kui populaarseks paikamise ja ümberdisainimise teenus on osutunud. Tegelikult on tema missioon ju laiem -- kutsuda inimesi üles väärtustama oma asju. Kas hargnevad püksid ise kokku lappida või lasta disaineril need uueks luua, on juba maitse ja oskuste küsimus.

"Meil on oma väga selge käekiri, kuidas me teksapükse parandame.

Nii nagu ikka -- ühe disaineri kaubamärgi all on asjad teatud käekirjaga tehtud, aga see ei tähenda, et see on ainus viis," märkis Aus.

"Igaüks võib täiesti loominguliselt mõelda, kuidas neid teksapükse lappida, milliste värvide ja milliste kangastega. Paljud lihtsalt ei oska enam hästi õmmelda, see on selline kaduv kunst."