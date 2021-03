Vaivara Sinimägede muuseumil on sõjaaegse ründelennuki näitamiseks ruumi vähe

Sõjalennukeid on Narva kandis leitud varemgi, kuid tavaliselt purunevad neli tonni kaaluvad lennumasinad maapinnale langedes tükkideks ja neidki saab kätte vaid ekskavaatoriga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõnealuse lennukiga on aga muuseumil vedanud, sest Konsu järve jääle hädamaandumise sooritanud IL-2 saadi kätte praktiliselt tervena.

"Oli lahing ja Saksa hävitajad ajasid seda lennukit taga ja lennuk sai kõvasti pihta. Siin isegi on näha propelleri peal augud. Laskur hukkus, lendur vist sai ka haavata ja otsustas siis maanduda jää peale. Jää oli nõrk ja lennuk vajus läbi," kirjeldas sõjaajalooklubi Otsing juht Igor Sedunov.

Igor Sedunov on Narva kandi soodest välja tõmmanud suurel hulgal sõjaaegset tehnikat.

Vaivara Sinimägede muuseumis on kahureid ja miinipildujaid, kuid suurt lennukit koos tiibade ja sabaga on väiksesse muuseumisaali võimatu mahutada.

"Ülejäänud meil on kõik hoiul, lihtsalt siin ei ole võimalust seda kõike juurde panna. On vaja pinda, on vaja uut muuseumi või juurdeehitust, siis me saame selle lennuki täielikult ära restaureerida. Loodame, et see kunagi juhtub," ütles Sedunov.

Ründelennuki eluiga on sõjas üsna lühike. See konkreetne IL-2 jõudis enne allatulistamist sõdida vaid kuus päeva.