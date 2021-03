Kultuuriportaali koroonaleevendus | Jüri Sillarti mängufilm "Äratus"

Vaatamata sellele, et Jüri Sillarti 1989. aastal valminud mängufilmist "Äratus" ei räägita Eestis just tihti, pälvis see omal ajal suurt rahvusvahelist tähelepanu. Linateos osales muuhulgas San Remos Monstra filmifestivalil ja Edinburghi rahvusvahelisel filmifestivalil, esimeselt võideti ka žürii eripreemia.