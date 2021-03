Pildid ja video: ansambel U: andis postspektralismile pühendatud kontserdi

Kontsert kuulus ansambli ja Klassikaraadio ühisesse kontserdisarja "URR", mis on alates 2013. aastast tutvustanud raadioeetris olulisemaid nüüdismuusika teemasid. Järjekorras 29. muusikaline õhtu oli pühendatud postspektralismile.

"Termin "postspektralism" on mõnevõrra laialivalguv ja vastuoluline ning paradoksaalne on veel selle juures see, et mitmed heliloojad, keda tavatsetakse postspektralistideks nimetada, iseennast selleks üldse ei peagi," ütles ansambli liige Taavi Kerikmäe. Postspektralismi kasutatakse tema hinnangul enamasti terminina, mis viitab spektralismi järgsele ajale, kus heliloojad on saanud spektralismist mõjutusi või jätkavad teataval moel esteetilist joont, kus helivärvil on põhirõhk.

Ettekandele tulid viis teost heliloojatelt, kes on võtnud oma muusika esimeseks allikaks heli ja kõik selle, mis ühe heli sees on.

Tarmo Johannes esituses kõlas prantsuse pianisti ja helilooja Michaël Levinase 1971. aastal kirjutatud "Arsis et Thésis" bassflöödile. Levinas on üks nendest, kes 1973. aastal asutas ansambli L'Itinéraire, mida on nimetatud spektraalmuusika lipulaevaks.

Ameerika päritolu helilooja Alvin Lucier'i huvitasid aga erinevad akustilised olukorrad ning see, kuidas helid ruumis liiguvad, painduvad ja peegelduvad. 1977. aastal loodud teoses "Music On A Lon Thing Wire" ehk "Muusika pikas peenes traadis" on instrumendiks üks metalltraat, millesse on juhitud siinuslaine ning mille teises otsas on elektromagnet, mida omakorda juhitakse. Otstesse on paigutatud kaks mikrofoni, mis püüavad keele võnkeid. Lucier oletas, et magneti ja siinuslaine sageduse muutmisel hakkab keeles juhtuma huvitavaid asju ja spektraalseid kõlasid.

Kavas oli ka briti helilooja Jonathan Harvey muusika. Harvey oli spektralist ja postspektralist, kes lähtus oma kompositsioonimeetodites just algsest spektralismi ideest, arendades seda veelgi kaugemale väga põnevate vahenditega. Helilooja ise on öelnud, et spektralism on midagi sellist, mis on muutnud meie tajukogemust muusikast lõplikult. Harvey tundis väga hästi elektroonikat ning ei alahinnanud selle rolli. 1994. aastal loodud "Advaya" ongi kirjutatud tšellole ja elektroonikale ning selles on resünteesitud tšellosalvestisi.

Lisaks olid kontserdil kavas esimene osa prantslase Philippe Hureli 1999. aastal loodud teosest "Tombeau in memoriam Gerard Grisey" klaverile ja löökpillidele ning kanada autori Claude Vivieri "Pala viiulile ja klarnetile" aastast 1975.

Täispikka kontserti saab kuulata siit: