ETV2 leevendab kultuurinälga laupäevaste teatriõhtutega

"Aabitsa kukk"

10.04 kell 19.30

Lugu mehest, kellel on olemas aabits ja onu Paul. See on lugu väikesest, lihtsast inimesest ja uinuvast mõistusest. Autor ja lavastaja Andrus Kivirähk, kunstnik Liisi Eelmaa. Mängib Tõnu Oja.



"Mee hind"

17.04 kell 19.30

Ugala teatri lavastus toob erinevates rollides lavale neli meest, kes vaatlevad läbi huumoriprisma nii lustakaid kui ka mõtlemapanevaid olukordi, mis võivad elus ette tulla. Nagu mesilane, nii teeb ka inimene tööd. Kuid mille nimel? Autor ja lavastaja Ott Aardam, kunstnik Kaarel Eelmaa. Osades Aarne Soro, Meelis Rämmeld, Tanel Ingi ja Martin Mill.



"Kodumaa karjed"

24.04 kell 19.30

Jaak Printsi soololavastus on emotsionaalne kokkuvõte häältest, millest moodustub nüüdisaegne Eesti inimene. See on skisofreeniline Eesti. Korraga kõlavad sõim ja joovastumine. Karjatused ja hüüded. Rõõm ja kurbus.