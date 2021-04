Andrus Kivirähk: Tammsaare Vargamäe sümboliseerib kõike, mis on eestlastele omane

"Eesti matuse" autor Andrus Kivirähk ütles ERR-ile, et lahkumisetenduste jaoks oli raske leida sobivamat kohta kui seda on Tammsaare "Tõest ja õigusest" tuntud ja omamoodi pühapaigaks kujunenud kirjanduslik Vargamäe. "Eks see "Eesti matus" mingil määral on "Tõest ja õigusest" lähtunud, tegelaste nimed näiteks on "Tõest ja õigusest" pärit, ühes talus tegutsevad Sass ja Maret, nende naabertalus Karl ja Ida, seal on ka linnas elav Indrek," sõnas ta ja lisas, et samuti vana Andrese ristipoeg Tiit on viide Hundipalu Tiidule.

"Tammsaare Vargamäe on Eestimaa sümbol ja ühtlasi sümboliseerib suurt töökust ja kõike, mis on eestlastele omane on, mille üle siis ka "Eesti matuses" nalja heidetakse," sõnas ta ja lisas, et kuna "Eesti matuse" aasta algusesse planeeritud viimased etendused jäid ära, siis suvel on mõistlikum seda mängida ikkagi kaunis looduslikus kohas. "See on asjaolude kokkulangemine."

Vargamäe etenduse piletite eelmüük on juba alanud, "Eesti matust" mängitakse vabas õhus Vargamäel saunikute hoonete juures juuni lõpus ja juuli algul kokku seitsmel korral.