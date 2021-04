Ida-Viru noored maalivad vanadele seintele uusi lugusid

Iga revolutsioon algab väikestest asjadest, kunstirevolutsioon esimesest pintslitõmbest. Selleks, et pika ajalooga vanale seinale uut Jõhvi lugu maalida, tuleb valida hetkeemotsioonile vastav värvitoon, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sinine. Meil on ju taevas sinine, meri sinine, see sümboliseeris mind. Kui sa lähed mööda tänavat, sõidad mööda, äkki olid enne kurb ja pärast näed seda seina ja nüüd on nii hea päev, sest see on nii ilus ikka meil," rääkis tänavakunstnik Ketlin Vinkler.

Tänavakunst on tunnete mäng. Tuleb leida üks vana garaažisein, valida emotsioonile sobiv värv ja jooni tõmmata.

"Me lihtsalt tahame, et see oleks väga särav, et see oleks väga värviline ja kui see on natukene maitsetu, pole hullu, see on ka meie lugu. Ja me mõtlesime, et miks elu peab olema must ja valge? Näitame, et meil on värvilised triibud. Ausalt öeldes see on täiesti improvisatsioon, aga see ongi street art," selgitas tänavakunstnik Julia Politševa.

Tänavakunstipidu jätkub nädalavahetusel Kurtnas ja Narvas. Noorte kunstnike arvates võiks teised linnad kunstipeoga kaasa tulla ja kord aastas oma vanad seinad uute lugudega üle võõbata.