Kunstihoone kuraator: meil on hea meel, et esimeses järjekorras saavad inimesed kultuuri nautida

"Meil on väga hea meel, et võimalikult vara ja esimeses järjekorras saavad inimesed kultuuri nautida," ütles Kunstihoone kuraator Siim Preiman ja lisas, et kindlasti on muuseumid need kohad, kus saab kultuuri turvaliselt nautida. "Oleme otsustanud, et kui piirangud lõpevad, siis teeme Kunstihoone kohe esmaspäevast (3. maist, toim.) lahti ja ta jääbki kevadnäituse perioodiks seitsmel päeval nädalas 11-st kuni 18-ni avatuks, et leevendada seda vahepealset kunstipuudust."

25 protsendise täituvuse ja 2+2 reegli järgimine on Kunstihoones tema sõnul väga lihtne. "Meil on ainult üks uks, kust sisse tulla, ja ilma teenindajaga suhtlemata pole võimalik saali siseneda, seega ta jälgib jooksvalt seda, et täituvus ei ületaks neid lubatud piire," selgitas ta ja lisas, et kui tunglemine läheb liiga suureks, peavad nad mõtlema teistele variantidele. "Kas eelregistreerimine või veebis piletid müümine, oleme mitmeid variante kaalunud."

Preimanni sõnul nägi žürii seekordse kevadnäituse puhul vaeva, et väljapanekusse mahuks võimalikult palju erinevaid tehnikaid. "Siin on veidi tarbekunsti, aga lisaks ka maali, graafikat, skulptuuri ja ka mõni uue meedia töö," selgitas ta ja lisas, et kevadnäitus toimub kõigis kolmes galeriis: Tallinna Kunstihoones, Kunstihoone galeriis ja Linnagaleriis.