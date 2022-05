Siim Preiman: looduse ja inimese vaheline konflikt ei ole uus nähtus

"Mändfulness" pakub peale kunstilise elamuse ka identiteeti puudutavaid tõdemusi, ennekõike metsarahva kuvandi osas, mis mõjub eestlastele petlikult igiomasena. Kuraatori Siim Preimani sõnul on see arusaam kujunenud viimase paarikümne aasta jooksul. "Mind kuraatorina huvitas kõige rohkem see metsarahva mõiste, kust see tulnud on. Tegelikult on see laulva revolutsiooni aegne idee, eestlased on olnud põllurahvas, mitte metsarahvas."

Ekspositsiooni üks fookuseid on ka keskkonna ja inimese vaheline suhe. "Looduse ja inimese vaheline konflikt ei ole uue aja nähtus ja see tasakaalu otsimine on inimeseks olemise põhilisi küsimsi," ütles kuraator "Aktuaalsele kaamerale".

Näitusel on eksponeeritud eri vormides taiesed, näeb nii skulptuuri, maali kui videoinstallatsiooni. Osalevad kunstnikud on Eike Eplik, Olimar Kallas, Reet Kasesalu, Jan Lütjohann, Georgi Markelov, Mall Nukke, Hanna Samoson ja Johannes Säre.

Võrus avatud Tallinna Kunstihoone näitus on avatud 26. juunini.