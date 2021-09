Linnagalerii avab rühmanäituse "Mändfulness".

Linnagaleriis on reedest, 1. oktoobrist avatud rühmanäitus "Mändfulness", mis käsitleb eestlaste suhet keskkonnaga ja on katse teadvustada tänaste tegude mõju tulevikule.

Juba aastaid kestab Eestis avalik konflikt, mida ajakirjanduses on nimetatud küll metsatüliks, metsapoleemikaks, aga ka metsasõjaks. Konflikti ühel pool on need, kes leiavad, et raiutakse liiga palju, ja teisel pool need, kes olukorda pooldavad, seisab näituse tutvustuses.

Kuigi metsarahva kuvand võib näida eestlastele igiomane, on see tegelikult kuju võtnud alles viimase paari kümnendi jooksul. Loodust hindav rahvuslik identiteet koos keskkonnahoidliku kombestikuga võiks olla üks vasturohi aina kriitilisemale ökoloogilisele kriisile. Paraku ei lase eestlaste vankumatu usk iseenda looduslähedusse meil märgata tõelisi keskkonnaprobleeme enda ümber.

"See Valdur Mikitalt näpatud pealkirjaga näitus on eestluse, maastiku, pinnapealse hingestatuse ja riikliku rohepesu kollektiivne visand," rääkis näituse kuraator Siim Preiman.

"Kuigi näitus algas kavala komöödiana ja on Eesti looduse käekäiku jälgides ajapikku muutunud meeleheitlikuks tragöödiaks, on kunstil siiski potentsiaal olla keeruliste ja vastandusi tekitavate teemade käsitlemisel omamoodi erapooletu vahemees. Seda muidugi tingimusel, et vaadatakse pinnast kaugemale."

Näitus kuulub Kunstihoone kestvasse näitusesarja, mis pöörab erilist tähelepanu hea olemise võimalikkusele ja ökoloogilisele vastutusele kindla huku ajal. Näitusesari on institutsionaalne katse leida põletavate teemade käsitlemiseks eetiliselt sobiv platvorm, mispärast on selle korraldamisel moodsa kunsti näituse standardretseptist välja jäetud kõik ühekordsed vahendid ja kasutatud ainult kohapealt leitud materjali nii vähe kui võimalik.

Näitusel osalevad kunstnikud Eike Eplik, Olimar Kallas, Reet Kasesalu, Jan Lütjohann, Mall Nukke, Hanna Samoson, Johannes Säre.

"Mändfulness" on Goethe Instituudi üritustesarja "World Wild Wald" osa.

Laupäeval, 2. oktoobril kell 12 toimub näitusel eestikeelne kuraatorituur koos Siim Preimaniga. Näitus jääb avatuks 28. novembrini. Linnagalerii (Harju tn 13) on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 11–18.

SA Kunstihoone on moodsa kunsti asutus, mille näituseprogrammi näeb kolmes galeriis Tallinna keskväljakul: Tallinna Kunstihoones ning samas lähedal asuvates Linnagaleriis ja Kunstihoone galeriis. Tallinna Kunstihoone näitusi installeerib Valge Kuup.