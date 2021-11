Siim Preiman: me keegi ei ole metsarahva pimeduse suhtes immuunsed

Näitus "Mändfulness" käsitleb eestlaste suhet keskkonnaga ja viitab aastaid kestnud metsatülile. Kuraator Siim Preimani sõnul soovis ta näitusega tõstatada teema olulisust, kuid teha seda kohati läbi huumoriprisma.

Näitusel osalevad kunstnikud Eike Eplik, Olimar Kallas, Reet Kasesalu, Jan Lütjohann, Mall Nukke, Hanna Samoson ja Johannes Säre. Kuraatori sõnul kannavad kunstnike teosed väga hästi edasi Preimani ideed.

Olimar Kallase loomingut peab Siim Preiman isiklikult huvitavaks, eriti meeldivad talle Kallase koomiksid. Näitusele materjali kogudes avastas Preiman, et enne, kui Kallas spetsialiseerus koomiksite tegemisele, avaldas ta ka kaks karikatuuride kogumikku. Kallase kogumikust "Elu on sihuke!" pärinevad ligikaudu pooled piltidest, mida näeb ka "Mändfulness" näitusel. "Sealt hakkas välja tulema ootamatu keskkonnatemaatika," rääkis Preiman Kallase loomingust.

Näitus "Mändfulness" püüab uurida eestlaste kuvandit kui metsarahvast. Kuraatori sõnul võib tunduda iseenesestmõistetav, et eestlased peavad ennast metsarahvaks, kuid tegelikult ei ole sellel mõttel väga pikk ajalugu. Loodusmeelsuse juured peituvad eestlastes alles 1970. aastates, kui hakati looma rahvusparke. Varasemates rahvapärimustes oli mets hirmuäratav koht.

Siim Preimani sõnade kohaselt on metsarahva kuvand fraas, mida võivad kasutada nii töösturid kui ka metsakaitsjad, ent eri eesmärkidel.

Keskkonna hoidmist on Preiman alati oluliseks pidanud, kuid tõdes, et Eestis ei leidu veel nii palju mõttekaaslasi, kes näevad samasugust pilti. "Me keegi ei ole metsarahva pimeduse suhtes immuunsed," arvas Preiman ja lisas, et loodusrahva usk varjutab kõiki eestlasi.

Küll aga tõdes mees, et tal on õnnestunud oma mõttemaailmaga väikeseid edusamme siiski teha. "Mul on õnnestunud väikseid nihkeid läbi suruda projektides, mida ma kureerin või produtseerin," rääkis mees ja ütles, et tegemist on väikeste võitudega. Preiman rääkis, et on oluline tunda uudishimu selle vastu, kust midagi pärineb või millest miski valmistatud on.

Ka Tallinna kunstihoone näituste loomisel on järjest enam hakatud mõtlema keskkonnasäästlikkusele. Näiteks proovitakse vähendada paberiraiskamist. "Väiksed asjad ikkagi toimuvad," mainis Preiman.

Näitus "Mändfulness" on Tallinna linnagaleriis avatus 28. novembrini.