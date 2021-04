Eesti nädal viib Ungarisse Eesti kultuuri

Ungaris näidatakse 29. aprillist 4. maini Tavmozi kinos eestikeelseid filme ning publikuni tuuakse Tanel Toomi "Tõde ja õigus", Veiko Õunpuu "Viimased" ja Janno Jürgensi "Rain". Dokumentaalfilmidest on kavas Jaan Tootseni "Olemise ilu" Fred Jüssist, Marta Pulga dokfilm Eesti teatrist "Aasta täis draamat" ning Imbi Paju "Tõrjutud mälestused". Linastused toimuvad Budapesti kaugkinos, mis on vaadatav üle Ungari. Pärast linastusi vestleb tegijatega aasta filmikriitik Aurelia Aasa.

Filmipäevadele järgnevad virtuaalsed kunsti- ja kirjandusprogrammid: 4. mail Imbi Paju raamatu "Tõrjutud mälestused" esitlus, kus autoriga vestleb Andras Bereczki, kes on ajaloolane, aupeakonsul ja Eötvös Lorandi Ülikooli Soome-Ugri õppetooli juhataja. 5. mail avatakse Regina Vitanyi online-näitus "Shadows: Estonian Folklore". Kunstiteostest räägib professor Merili Metsvahi, piltidest on teinud animatsioonid Karl Kaisel. 6. mail tutvustab Eesti Instituudi Ungari esindus Maarja Kangro novellikogu, autoriga kõneleb tõlkija Virag Markus. 7. mail on Andrus Kivirähki raamatu "Sinine sarvedega loom" ungarikeelne ettelugemine.

Alates 19. maist võivad ungarlased külastada Budapesti arhitektuurikeskuses Paul Kuimeti näitust "If Air Can Be Poured Like A Liquid", kus eksponeeritakse filmi "Material Aspects" ("Materiaalsed aspektid") ning valitud fotosid seeriast "A Brief History of Scaffolding" ("Tellingute lühiajalugu"). Näituse lisaprogrammis toimub Kuimeti kunstnikuvestlus, lisaks sellele esitletakse näitusel kunstniku monograafiat "Compositions with Passing Time", mis võtab kokku Kuimeti loomingu aastatel 2013–2020.

Eesti nädala kavas on seekord ka lühikesed, kahekümneminutised eesti keele kursused põhisõnavara õppimiseks ungarlastele. Üks tund keskendub näiteks eesti keele online-õppimisvõimalustele, teine tutvustab perekonna sõnavara, kolmas esitab küsimuse "Kes ma olen?" ning neljas-viies on hobidest ja värvidest.

Eesti nädalal tähistatakse koostöös Eesti Saatkonnaga Budapestis 100 aasta möödumist Eesti-Ungari diplomaatiliste suhete sõlmimisest. Huvilised saavad osaleda Budapestis Eestiga seotud aardejahil-linnaekskursioonil kuni 15. juunini, kaasa lüüa mängudes, mille auhinnad on raamatud ja kinopiletid, ning proovida kodus eestipäraseid toite valmistada. 15. juunini toimub ka suur laste joonistusvõistlus, millele oodatakse Ungari koolilaste Eesti-teemalisi pilte.