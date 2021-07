Galerii: Budapesti avati Paul Kuimeti näitus

Eesti Instituudi Ungari esinduse toel avati Budapesti FUGA galerii Paul Kuimeti näitus "If Air Can Be Poured Like A Liquid", kus saab näha Kuimeti värsket filmi "Materiaalsed aspektid" ning valitud fotosid sarjast "Tellingute lühiajalugu".

"Materiaalsed aspektid" on essee-film, mis linastub ühe tundmatu kollaažikunstniku töölaual. Erinevaid materjale, näiteks arhiiviväljavõtteid, ajakirju, raamatuid ja fotosid sirvides esitletakse modernistliku klaasarhitektuuri ajalugu. Filmi lugu algab 1850. aastal, kui kasvuhoonete projekteerija Joseph Paxton sirgeldab ühele paberitükile Kristallpalee kavandi.

"Tellingute lühiajalugu" on fotoseeria, mis on pildistatud maailma eri linnades, sh Tallinnas, Brüsselis ja New Yorgis. Fotodel näeme, et tellingute põhistruktuur on kõikjal maailmas täpselt ühesugune, mis viitab globaliseerunud maailma ühtsustatud vormidele. Kuimeti fotodel on siiski võimalik näha ka tellingujalgade iseärasusi, mis laseb neid vaadelda ka kui leitud skulpturaalseid situatsioone. FUGA galerii näitusel esitletakse ka seeriasse kuuluvaid teoseid, mida pole seni avalikult eksponeeritud.

Näituse avamisel esitleti ka kunstniku värsket monograafiat "Compositions with Passing Time" (2021, Kirjastus Lugemik), mis võtab kokku Kuimeti loomingu aastatest 2013–2020.

Näitus asub Budapesti Kaasaegse Arhitektuuri Keskuses FUGA (Petöfi Sandor utca 5., 1052 Budapest, Ungari) ning jääb avatuks 1. augustini.