Tommy Cash avaldas uue muusikavideo "Racked"

Tommy Cash avaldas neljapäeval muusikavideo loole "Racked". Lugu on pärit aprilli alguses ilmunud albumilt "Moneysutra". Ühtlasi kuulutas Cash välja 2022. aasta maailmaturnee.

Muusikavideo on üles filmitud erinevates kohtades Baltikumis ja see viib meid tagasi keskaega. Video on lavastas Anna Himma.

"Selle video loomise teekond on olnud pikk. Õige kontseptsiooni leidmine on võtnud enam kui aasta ning selle käigus on laual olnud kolm-neli erinevat valmiskirjutatud versiooni koos joonistustega kaadritest," rääkis Cash.

"Kuid alati seisis midagi tee peal ees, kuni ühel ilusal päeval jõudsime mõtteni keskaegsest lähenemisest. See oli kõikidest nendest mõtetest keerukaim teostada, kuid Anna Himma töötas selle ideega talle omase stiilitunde ning professionaalsusega", lisas ta.

Cash teatas ka järgmisel aastal plaanitavast maailmatuurist. Turnee algab San Fransiscost 10. veebruaril 2022 ning vältab ligi kolm kuud läbi USA, Euroopa, Skandinaavia ja Venemaa. Kontserti Eestis on oodata kevadel 2022.

Eesootava tuuri kuupäevad:

10/02/2022 San Francisco, CA / The Independent

11/02/2022 Los Angeles CA / Echoplex

13/02/2022 San Diego CA / Casbah

15/02/2022 Phoenix AZ / Valley Bar

17/02/2022 Denver CO / Marquis

19/02/2022 Kansas City, MO / Encore

22/02/2022 Minneapolis, MN / Amsterdam

23/02/2022 Chicago, IL / Lincoln Hall

24/02/2022 Milwaukee, WI / Shank Hall

26/02/2022 Columbus, OH / The Basement

27/02/2022 Cleveland, OH / Grog Shop

1/03/2022 Detroit, MI / The Shelter

04/03/2022 Montreal, QBC / Le National

05/03/2022 Toronto, ON / Velvet Underground

07/03/2022 Pittsburg, PA / Crafthouse

08/03/2022 Philadelphia, PA / World Café Live

10/03/2022 Washington, DC / Songbyrd

11/03/2022 Brooklyn, NY / Elsewhere – Hall

12/03/2022 Boston, MA / Brighton Music Hall

18/03/2022 Moscow, Russia / Glavclub

19/03/2022 St.Petersburg, Russia / Morze

20/03/2022 Yekaterinburg, Russia / Fabrika

25/03/2022 Minsk, Belarus / Republic

26/03/2022 Kiev, Ukraine / Atlas

30/03/2022 Lisbon, Portugal / LAV

31/03/2022 Madrid, Spain / Shoko

01/04/2022 Barcelona, Spain / Fuego Razzmatazz

06/04/2022 Prague, Czech Republic / Roxy

07/04/2022 Prague, Czech Republic / Roxy

08/04/2022 Vienna, Austria / Flex

09/04/2022 Budapest, Hungary / Dürer Kert

11/04/2022 Munich, Germany / Technikum

12/04/2022 Zurich, Switzerland / Dynamo

13/04/2022 Milan, Italy / Magazzini Generali

15/04/2022 London, England / O2 Forum Kentish Town

16/04/2022 Brussels, Belgium / Orangerie

20/04/2022 Paris, France / Élysée Montmartre

21/04/2022 Cologne, Germany / Kantine

22/04/2022 Haarlem, Netherlands / Patronaat

24/04/2022 Hamburg, Germany / Mojo Club

25/04/2022 Leipzig, Germany / Täubchenthal

26/04/2022 Berlin, Germany / Astra Kulturhaus

29/04/2022 Oslo, Norway / Vulkan Arena

30/04/2022 Malmo, Sweden / Babel

01/05/2022 Copenhagen, Denmark / Vega