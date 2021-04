Vabaduse galeriis avatakse Enn Põldroosi digimaalide näitus

Näituse "Murdjooned" töödes on Põldroos ühendanud maalikunsti digitaalse töötlusega: maalid on valminud spetsiaalsel kuvaril ning siis prinditud lõuendile. Igale tööle on määratud maksimaalne paljundamistiraaž – kahes kuni 25 eksemplaris – ja individuaalne järjekorranumber, mis on koos autori signatuuriga ära toodud teosele lisatud sertifikaadis.

Kunstnik selgitas, et ta on mõtisklenud murdejoonte ja piirsituatsioonide tekkimise üle inimestes, aga ka ajas, kus viibime. "Mind huvitavad meis peituvate erisuunaliste, tihti vastandlike impulsside ja mõjukogumite olemus ja koostoime," sõnas ta ja lisas, et need vastastikku seismised võivad viia meid kriisini. "Siiski, üha sagedamini olen hakanud vaatlema neid mitmesse suunda kiskuvauid vektoreid mitte kõrvaldamist vajava konfliktina, vaid meie eksistentsi ühe algtingimusena."

"Mind on hakanud huvitama kujutluspilt, mille kohaselt iga mõte, toiming või seisukohavõtt sisaldab endas juba algusest peale ja vältimatult ka oma vastandit," tõdes Põldroos ja mainis, et sugugi mitte alati ei tähenda see igavikulist kurja ja hea kahevõitlust, vaid olemuslikku ehitusplaani. kuidas meie tõdede pundar siin ilmas koos püsib. "Olgu siis tegemist lihtsalt rabelemisega niisuguse ja teistsuguse vahel või jõuprooviga lootuse ja lootusetuse vahel."

Näitus "Murdejooned" jääb Vabaduse galeriis avatuks kuni 26. maini.