Eesti keeles ilmus Isaac Asimovi jutukogu "Mina, robot"

"Mina, robot" on vahetekstidega omavahel sisuliseks tervikuks seotud positroonilistest robotitest rääkiv teos, millest on omal ajal eesti keeles Ain Raitviiru tõlkes ilmunud ilma vahetekstideta kuuest jutust koosnev valik "Kadunud robot" (Loomingu Raamatukogu 1965), samuti on kogumiku avalugu "Robbie" (Robbie; 1940) ilmunud varem Raitviiru antoloogias "Lilled Algernonile" (1976). Esmakordselt ilmuvad eesti keeles kaks lugu ("Küülikut püüdes" ja "Välditav konflikt") ja jutukogu raamlugu, milleks on robopsühholoog Susan Calvini vestlus ajalehereporteriga, kogumiku lood on esitatud ta väidete illustreerimiseks.

2004. aasta Alex Proyasi filmil "Mina, robot" Will Smithiga peaosas on raamatuga sisu poolest vähe ühist, üle on võetud kõige üldisem positrooniliste robotite kontseptsioon ning inspiratsiooni on saadud mõnest lühipalast.