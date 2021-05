Elu plaat | Kaspar Viilup ja Burial "Untrue"

"Eks neid elu albumeid võiks valida kümneid ja kümneid, ühelt poolt võiksid need olla lapsepõlvelemmikud, mida enam kuulata ei taha, aga hetkel mõtlesin, et peaks võtma ikkagi plaadi, mida kuulan hea meelega ka praegu," sõnas Viilup ja mainis, et "Untrue" on Londoni produtsendi Buriali 2007. aastal ilmunud teine kauamängiv, mis sai kriitikutelt kohe ka palju kiita.

"Ma ei tea, kuidas see album tol hetkel minuni jõudis, olin tol hetkel alles väike tatt ja pidanuks kuulama hoopis teistsugust muusikat," mainis ta ja lisas, et kuidagi jõudis temani album, mis defineeris tol hetkel dubstep'i ja laiemalt elektroonilist tantsumuusikat.

"See plaat on ühelt poolt hästi tume öiste tänavate muusika, aga teisest küljest on Burial seal sämplinud täiesti müstilisi asju, ta on võtnud Youtube'ist cover'eid, kus keegi on laulnud 90'ndate RnB lugusid, aga ta on selle vokaali paigast ära keeranud, ta on võtnud "Metal Gear Solid" mängist püssikuuli kukkumise hääli," selgitas ta ja lisas, et need sämplid vastupidiselt sellele tumedusele just säravad.

Viilup tõdes, et "Untrue" on tema jaoks tänaseni müsteerium, kuigi album ilmus juba pea 15 aastat tagasi. "Ma ei tea, kas see plaat mulle üldse kunagi selgeks saab, aga hea meelega lähen selle juurde tagasi ning üritan seda lahti muukida."

