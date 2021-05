Elu plaat | Kostja Tsõbulevski ja Radiohead "In Rainbows"

ERR-i kultuuriportaali jõuab videolugude lühisari, kus erinevad inimesed tutvustavad oma elu plaate, mis on aastate jooksul nende muusikamaitset enim mõjutanud. Avaloos rääkis produtsent, helilooja ja bassist Kostja Tsõbulevski Radioheadi 2007. aastal ilmunud plaadist "In Rainbows".

Kostja Tsõbulevski tunnistas, et Radioheadi "In Rainbows" kuulub kahtlemata tema elu viie lemmiku, võib-olla isegi kolme olulisema plaadi hulka. "Täpsemalt valisin selle aga loo "Weird Fishes" tõttu, millega mul tekkist kogemus vaadates kaminatuld ja kaminatule temperatuur langes täpselt selle loo tempoga kokku, kui vaadata lõket, siis seal on sellised hallid ebemed põlenud puu peal, mis värelesid täpselt õiges tempos."

"Sel hetkel sain aru, et on olemas selline muusikaenergia, sõna "küte" omandas hoopis uue tähenduse," mainis ta ja lisas, et muusikast kiirgab teatud energia kogum samamoodi nagu tulest. "Olen seda kogenud enne ka proovides jämmides, aga oli tore seda kogeda ka väga konkreetsel füüsikalisel tasandil."

"Ma tean, et see on paljude lemmikplaat ja olen ka ise selle plaadi üsna ribadeks kuulanud, mõningaid lugusid ei saagi enam kuulata, sest teatud kohad hüppavad," selgitas Tsõbulevski ja sõnas, et talle meeldib eriti loo "Weird Fishesi" trummi-sound. "Ka need jazzilikud kitarrid, ma arvan, et see mõjutas üsnagi ka minu muusikalist käekirja."

Kuula albumit siit: