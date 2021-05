Kanada eestlased saavad uue kultuurikeskuse otse Toronto tuiksoonel

"See mõte esitati esialgu 2017. aasta paiku, kui kohale jõudis praktiline reaalsus, et olemasolev Eesti maja, mis tervele kogukonnale nii kallis ja tähtis on olnud, esiteks enam ei majanda iseennast, amortiseerub ja ei kata oma kulusid," selgitas Estonian Arts Centre juhatuse esinaine Liisa Käärid saates "OP".

"Sellele järgnes avalik arutelu, et mida ette võtta, toimusid mitmed koosolekud ja aktsionärid otsustasid, et müüme vana maja maha ja loome uue imeilusa keskuse, mis peegeldab seda, kes me nüüd oleme."

Käärid märkis, et Eesti-Kanada arhitekti Alar Kongatsi projekteeritud uue keskuse asukoht on isegi magusam kui eelmine, sest asub kohe Bloori tänaval, mis on tuiksoon.

"Seal on põhilised metroopeatused, kus inimesed istuvad ümber, see tähendab, et seal käib palju rahvast. Bloori tänavat on kutsutud ka kultuurikoridoriks. See on multifunktsionaalne maja, mis on mõeldud just selleks, et see tooks ka raha sisse. See paik on tõesti parim, mida mõelda võiks."

Suure osa uue maja ehituseks vajaminevast summast tuli eelmise maja müügist, peale selle on neli asutust, mis seda toetavad.

"Aga peamiselt tuleb see raha eraisikutelt. See raha kogumise kampaania algab alles 1. juunil, aga meil on juba 7,3 miljonit Kanada dollarit, mida eraisikud on andnud," tõi Käärid väljas.

"See tuleb ikka südamest. Inimesed on annetanud selleks, et saavutada midagi, mis vaatab tulevikku, mis täidab funktsiooni, mis on inimestele ja südametele tähtis," jätkas ta.

"Paljud neist tunnevad vastutust kanda edasi seda, mida nende vanemad rajasid esialgse Eesti majaga. Aga samas võimaldame seda, mida meie lapsed ja loodetavasti lapselapsed vajavad, et see on kaasaegne." Eesti riigilt nad maja jaoks raha ei taotle.

Järgmisel aastal saab 100 aastat Eesti ja Kanada vaheliste diplomaatiliste suhete algusest ning Käärid märkis, et loodavad gaala korraldada just Keskuses.