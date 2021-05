Viinistu tünngaleriis avatakse Rein Raamatu ülevaatenäitus

Sel kevadel 90. sünnipäeva tähistanud filmikunstnik Rein Raamat tutvustab väljapanekuga Viinistu tünngaleriis oma elutööd. Lisaks animafilmidele "Põrgu", "Suur Tõll" ja "Kilplased", mida on teada-tuntud igale eestlasele, on näitusel "Ülevaade tehtust" väljas valik Raamatu maalidest.

1971. aastal rajas Raamat Tallinnfilmi juurde joonisfilmigrupi, kus valmis 17 aasta jooksul 14 animafilmi. Hariduselt on Raamat aga maalikunstnik. Sõjajärgsel ajal lõpetas ta kunstiakadeemia maali erialal cum laude. Rein Raamatu paar portreemaali ja graafikat 1960. aastatest kuuluvad muuhulgas ka Eesti kunstimuuseumi kogusse.

Näitusel on väljas üle kuuekümne töö, mis on valminud 1960. aastatest tänase päevani. Tünngalerii seintel leiab filmide kavanditeid kui ka mitmeid lille-, portree- ja maastikumaalide, mis võtavad kokku Raamatu eluloo. Näha on ka maale, mis on esmakordselt koduse ateljee seinte vahelt välja saanud.

Näitus "Ülevaade tehtust" avatakse jääb avatuks 8. kuni 30. maini. Tünngalerii on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 11-18.