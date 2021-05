Hannes Kaljujärv: mõnes mõttes on Andres Dvinjaninov suveteatri maaletooja

Nende 25 aasta jooksul on Dvinaninov tundnud korduvalt, et peaks Emajõe suveteatriga lõpparve tegema. "See pole olnud absoluutne mäkketõus, vaid ikkagi paras üles-alla, kui ühel aastal läheb erakordselt hästi nii kunstilises kui majanduslikus mõttes, siis järgmisel aastal, ennäe imet, toimub täielik tagasilöök," selgitas ta.

"Kõige negatiivsem hetk oli 2002. aastal, kui ma mõtlesin, et ei saa, jõua ega taha, sest kõik oli väga halvasti," nentis ta ja selgitas, et majanduslikus mõttes oli seal väga suur auk ja võlad kasvasid kohinal üle pea. "Aga ennäe, 2003. aastal tuli Priit Pedaja lavastuses "Nipernaadimäng", mis on 25 aasta üks toredamaid asju, mida me kaks suve mängisime."

Näitleja Hannes Kaljujärv kinnitas, et Emajõe suveteater on tema elu väga palju mõjutanud. "Viimasel ajal olen seal vähem mänginud, aga algusaegadel ikka igal suvel," tõdes ta ja mainis, et Andres Dvinjaninovit võib pidada mõnes mõttes isegi suveteatri maaletoojat. "Tõsi, suveteatrid mängisid ka varem väljas, aga selle buumi tõi Dvinjaninov."