Pärnu noored teevad kunagisest õllevabrikust loovlinnaku

Pärnu noored on kulutanud juba hulga töötunde, et teha korda kunagise õllevabriku ruumid ja õu, kus hakkab tegutsema Pärnu loovlinnak. Aastaid kasutuseta seisnud majas on võimalusi paljude asjadega tegelemiseks.

Sellel kinnistul asus Bliebernichti õlletehas poolteist sajandit, 1879. aastast kuni natsionaliseerimiseni 1940. Õlletootmine aga ei katkenud, vaid jätkus Pärnu õlletehase nime all. Sel sajandil see siiski lõppes ja maja seisis tükk aega tühjalt. Nüüd on Pärnu noored omanikuga lepingu sõlminud ja rajavad siia loomelinnaku. Mõte hakkas idanema mullu augustis.

"On siin maalikunstnikke, on rõivaateljee, on siiditrükki, samamoodi ka fotograafiat," tutvustas "Aktuaalsele kaamerale" uut Pärnu loovlinnakut tegevjuht Sten Õitspuu. "Terve õueala saab kindlasti ka tänavakunstist mõjutatud ja ka installatsiooniks on õue peal materjali küll ja küll."

Tegijad ei soovi end kuidagi piirata, sest majas on ruumi küll ja iga idee on teretulnud. Nii mõnigi tegijaist on mujalt Pärnusse kolinud või on kunagine pärnakas kodulinna naasnud.

KRISTO KALJUVEE

"Mina tegelikult ka olen Tallinnast sisse rännanud, viimase kolme aasta jooksul Pärnusse ära armunud. Sõpradega oleme üksteist leidnud läbi kunsti ja läbi performantsioonikunsti just," rääkis Pärnu loovlinnaku loovjuht Kristo Kaljuvee. "Meid on suuresti sidunud NonGrata kunstiliikumine, kuidagi sealt on kasvanud see ühisloomevajadus ja tahe ja siin me siis nüüd oleme oma suurt unistust ellu äratamas."

Selgub, et loovlinnaku rahvas lükkas oma tegevuse enne käima ja siis avastas võimaluse taotleda raha Pärnu kaasavast eelarvest. Kui loovlinnakul sel moel toetust saada ei õnnestu, ei jää tegevus siiski katki.

"Hindamised on tehtud, kokku laekus 24 ideed ja 11 on siis edasi rahvahääletusele saadetud," ütles Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse spetsialist Toomas Toodu. "Sel aastal ei võida ainult idee, vaid võidab kolm-neli, see 80 000 jagatakse siis erinevate ideede vahel ära."