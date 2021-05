Marina Laikjõe: prantslased oskavad väga viisakalt halvasti öelda

Pika giiditöö põhjal kirjutas Laikjõe raamatu "Kõige ilusamad jalutuskäigud Pariisis". Huvi prantsuse kultuuri vastu tekkis tal juba varajases eas.

"Esimene võõrkeel, mida hakkasin 7-aastaselt õppima, oli prantsuse keel," rääkis Laikjõe "Vikerhommikus". "Armastuse selle kultuuri vastu saingi oma tollasest koolist, Gustav Adolfi Gümnaasiumist tänu sealsetele õpetajatele."

Raamatu kirjutamise mõte oli tal olnud juba pikalt, vaja oli vaid viimast väikest tõuget. "Tihti kliendid küsivad, et kust sa võtad neid fakte, kuidas need meelde jäävad, et pane kirja, siis oleks järjepidev. See mõte mul kuskil tuksles," rääkis Laikjõe. "Aga pool aastat tagasi pidasin ühte loengut ja loengu käigus tuli minu juurde kirjastus Pilgrim omanik Tiina Ristimets ja ütles, et peaks ikka tegema ühe raamatu. Ja nii see sündiski."

Laikjõe tõdes, et raamatut kirjutada on tegelikult palju keerulisem kui ta arvas. "Järgmist raamatut kirjutada on aga palju lihtsam kui arvasin. Saad sisse mingi elevuse. Oma mõtteid paberile panna on väga mõnus."

Lisaks linnale jagub Laikjõel toredaid lugusid ka prantslaste endi kohta. "Prantslased on üldiselt erinevad - mõned äärmiselt sümpaatsed ja mõned natuke kiuslikud, " tõdes ta. "Mõnikord tundub, et kui keegi näiteks on parkinud auto valesti, siis nad helistavad politseile ja ütlevad, et siin on auto valesti pargitud. Nii et vahel nad võib natuke sellist ärategemist näha, mulle tundub. Aga see on suur rahvus ja seal on igasuguseid inimesi."

"Nad on minumeelest kõige viisakam rahvus ja nad oskavad niivõrd viisakalt sulle halvasti öelda. Ükskord mu hea sõbranna kutsus mind oma majja ühistukoosolekule, sest ta ise ei rääkinud prantsuse keelt," meenutas ta.

"Prouad ja härrad läksid omavahel vaidlema ning umbes 80-aastane Chaneli kostüümi kandev vanaproua saatis ühe härrasmehe, kellega nad enam kuidagi ilusate sõnadega hakkama ei saanud, väga elegantselt sinna kohta, kuhu väga tihti ei saadeta," rääkis Laikjõe lustakast juhtumist. "Ja ta tegi seda nii elegantselt, et mul jäi suu lahti. See härrasmees naeratas ja ütles, et soovin teile sedasama."