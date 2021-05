Fotograafide sõnatu koostöö jõudis raamatukaante vahele

Eelmise kevade eriolukorra ajal käivitas Fotomuuseum fotograafide vahel sõnatu koostöö. Paarikümne osalejaga ettevõtmisest kasvas välja 130 fotograafi osalusega suurprojekt "Isolatsioonidialoogid", mis on nüüdseks ka raamatukaante vahele jõudnud.

Isolatsioonidialoogide eesmärk oli talletada eriskummalist aega läbi piltide, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Fotograafide paarid selgusid loosi teel ning nad võisid oma visuaalses kahekõnes rääkida, millest iganes soovisid. Fotodele ei olnud žanrilisi ja stiililisi piiranguid, ainus reegel oli, et need pildid sünnivad eriolukorra ajal.

Projekti initsiaatorid olid Annika Haas ja Johanna Rannula, raamatu kujundas Marje Eelma. Mahukat fotoraamatut esitletakse järgmisel neljapäeval, mil Fotomuuseumi uues Jaani Seegi galeriis avatakse "Isolatsiooonidialoogide" näitus. Näituse ja raamatuga koos käivitatakse ka Fotomuuseumi uus teema-aasta, mis seekord on pühendatud dokumentaalfotograafiale.

"Me palusime kajastada isolatsiooniaja tunnetust, mida fotograaf ise läbi elab isolatsiooni ajal. Nii suurt fotoprojekti, kus osaleks nii palju visuaalseid inimesi korraga koos, ei olegi Eesti ajaloos enne olnud. Pool aastat hiljem palusime fotograafidel ka kirjalikult kajastada, mida fotograafid tundsid ja need tekstid annavad uue mõõtme. Neid on tõesti põnev ka psühholoogilisest ja sotsiaalpsühholoogiliselt aspektist analüüsida," rääkis Haas.