Soome perearstikeskused jagavad sisserännanud peredele emakeelseid lasteraamatuid

Soome lugemiskeskuse lasteraamatuid "Muinasjutukingitus" jagatakse Soomes nüüd ka eestikeelse versioonina. Raamatuid kingitakse lastele Soome perearstikeskustes, et seal elavad pered loeksid oma pisipõnnidele rohkem ette ja teeksid seda just nende emakeeles.

Lugemiskingituste eesmärk on, et Soome sisserännanud peredel oleks kodus vähemalt üks emakeelne lasteraamat. Kingitus tehakse just perearsti juures, et selle saaksid ka need lapsevanemad, kes ise raamatupoodi või raamatukokku ei kipu.

Soome Instituudi programmikoordinaator Heidi Iivari märkis "Aktuaalsele kaamerale", et raamatu saab alla aastane laps, kes on tulnud kohustuslikku tervisekontrolli. "Vanemate sotsiaalmajanduslik taust või see, kas nad ise loevad või oskavad raamatukogu kasutada, see ei loe seal üldsegi."

Lisaks eesti ja soome keelsele versioonile on raamat trükitud ka rootsi, vene, somaali, araabia ja kolme saami keelde. Eestikeelses raamatus, mida trükiti 800 eksemplari, on kokku neli muinasjuttu. Neist esimene, kirjanik Timo Parvela lugu koos Jonna Markkula illustratsioonidega kõneleb keeleoskusest, ent seda karude maailmas.

"See on väga tore lugu sellest, kuidas lapsevanematel on eelarvamused ja ootused sessuhtes, kuidas me peame lapsi kasvatama ja mida me peame neilt nõudma. Siin muinasjutus selgubki, et see omapärane viis ühel mõmmil vastata "sitsikleit" tegelikult päästab tema õdede-vendade elu," selgitas Iivari.

2019 kuni 2020 aastatel sündinud lastele mõeldud muinasjutukingituse kotis peitub lisaks muinasjuturaamatule ka voldikuid selgitamaks, miks võiks vanemad hakata ette lugema juba päris pisibeebile, ja teha seda vaatamata elukohast oma emakeeles.

"Me võime mõelda, et soome keel on ju eestlase jaoks lihtne, et miks mitte siis eestlane ei võiks juba soomekeelset raamatut lugeda. On väga levinud nähtus ka Soomes, et sisserändajad räägivadki soome keeles lapsele ja just sellepärast kotikese sisu tahab selgitada, miks lapsele emakeeles lugemine ja rääkimine on tähtis," selgitas Iivari.