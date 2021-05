Elu plaat | Henrik Ehte ja The Quantic Soul Orchestra "Stampede"

Seekordses "Elu plaat" rubriigis räägib Estonian Funk Embassy looja ja mänedžer Henrik Ehte muusik Will Hollandi live-bändiprojekti The Quantic Soul Orchestra 2003. aasta albumist "Stampede".

Ehte elu üks defineerivaid plaate on The Quantic Soul Orchestra "Stampede" aastast 2003. "See jõudis minuni kuskil kolm aastat hiljem, kui ma olin ise 16, ja sellisel hetkel, kui mul laienes muusika kuulamise horisont vana kooli rokilt, erinevatelt elektroonilise muusika stiilidelt funk'i ja soul'i suunas."

Ta lisas, et kõik, mis talle siiamaani selles muusikavaldkonnas meeldib, on selle ühe plaadi peal hästi kokku võetud. "Siin on toorest, tolmust, orgaanilist instrumentaalfunki kui ka magusat ja siidist soul'i, mis paneb südame sentimentaalsema tunde suunas tundma."

The Quantic Soul Orchestra taga on Will Holland, kes Ehte sõnul tahtis selle plaadiga midagi tagasi anda. "Kui muidu oli selline sämpeldaja ja kastides kaevaja, vana kooli tolmuste funk'i seitsmetolliste fänn, siis siin ta pani ise bändi kokku ja tegi stuudios live-muusikana selle plaadi, mis annab sellele hästi ägeda kõla."

Kogu punt, keda Holland kasutas, on tema sõnul väga inspireeriv. "Alice Russel on näiteks üks ägedamaid soul'i hääli meie ajas, Richard Gibbs on seal trummar. Kui ma ise hobikorras trumme mängin, siis ma üritan Richard Gibbsi järgi matkida, kuigi mul see kindlasti eriti kunagi nii hästi välja ei tule," tunnistas Ehte.

"Mõnes mõttes kõike, mis ma nüüd teen, läbib see sama mõtteviis anda midagi tagasi sellele, mis meie eel on toimunud ja loominguliselt laenata minevikust."

Kuula plaati: