Legendaarsest hoonest Tallinnas jäi alles vaid fassaad

Tallinnas rahvusooper Estonia vastas olevast hoonest on püsti ainult fassaad, sest see ainsana omab ajaloolist väärtust, vahendas "Ringvaade". Nii haigutabki fassaadi taga peaaegu tühjus.

Hoonet hakati ehitama 1948. aastal põllumajanduslike ühistute keskliidule. Aja jooksul on selles hoones tegutsenud paljud teadlased.

kalm: vaja on ta säilitada, sest ta on osa ansamblist. ja "Tal on oma aja eriline väljapaistev unikaalne arhitektuur. Teadlaste plejaad, kes siin majas on käinud või töötanud, pole ju kogu Eesti teaduse au ja hiilgus. Siin oli kogu aeg sees ajaloo instituut ja KBFI (keemilise ja bioloogilise füüsika instituut). Ta on, ma arvan, Eesti teaduse seltskonna mõttes väga tähtis maja," selgitas arhitektuuriajaloolane Mart Kalm.

Nüüd tuleb sellele asukohale kuuekorruseline kortermaja.