Krakowi filmifestivalil esilinastub eesti kunstniku Urmas Viigi abiga valminud film

Tänavuse 61. Krakowi filmifestivali ametlikus kavas esilinastub Poola film "Brave Bunch In India" ehk "Julge kamp Indias", mille kunstnik on eesti kunstnik Urmas Viik.

Lugu viib tagasi teise maailmasõja aegadesse, kui Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Ida-Poolast küüditati kümneid tuhandeid poola lapsi Siberisse. Nawa-nagari maha-radža Jam Sahib organiseeris omal kulul tuhande lapse ümberasumise Indiasse. Lugu, mis hõlmab elu Siberis, teekonda Indiasse ning viieaastast asumist Indias, avaneb filmis kümneaastase peategelase silme läbi.

Viik rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et tema töö seisnes filmi visuaalse poole loomisel. "Ma tegin sinna koomikseid, illustratsioone, maakaarte, illustreerivaid," rääkis Viik. "Tegemist ei ole pelgalt filmiga, vaid see on interdistsiplinaarne projekt, kus on internetikeskkond, mängufilm, dokumentaalfilm, fotod ja lisaks kõik need visuaalid, mis ma loonud olen ja mis katavad selliseid lõike, mida ei ole võimalik taastada."