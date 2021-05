ERR-i kultuuriportaal on muusikaettevõtluse auhindade üks nominente

EMEA nominendid valis enam kui 250 kandidaadi seast välja 73-liikmeline žürii, kuhu kuulusid Eesti muusikavaldkonnas aktiivselt tegutsevad isikud.

"Muusikatööstuse kui terviku esiletoomine läbi tunnustamise on valdkonna jaoks praegu väga oluline. Kõik nominendid ja ülesseatud kandidaadid on seda tunnustust väärt ning on tohutult hea meel, et seati üles niivõrd palju kandidaate. Edu ja õnnestumisi meie nominentidele!" sõnas Eesti muusikaettevõtluse esindusorganisatsiooni ja arenduskeskuse Music Estonia juhi Ave Tölpt.

Sel aastal jagatakse auhindu 17 kategoorias. Esmakordselt antakse üle auhind aasta virtuaalsündmuse kategoorias ning tagasi on toodud aasta muusikasündmuse korraldaja auhind. Auhinna silmapaistev panus muusikavaldkonda võitja selgitab välja korraldavate organisatsioonide esindajatest koosnev juhtgrupp.

EMEA 2021 nominendid:

AASTA HELIKUNSTNIK

Kaspar Brandt

Kaur Kenk

Marko Erlach

AASTA KONTSERDIPAIK

Fotografiska Tallinn

Philly Joe's Jazziklubi

Sveta Baar

AASTA MANAGER

Henrik Ehte

Kaarel Sein

Martiina Putnik

AASTA MEEDIAKANAL

Kultuur ERR

Muusika ja meelelahutusportaal Sky.ee

Müürileht

AASTA MIKSIJA / MASTERDAJA / SALVESTAJA

José Diogo Neves

Peeter Salmela

Vallo Kikas

AASTA MUUSIKAAJAKIRJANIK

Johanna Maria Mängel

Mariliis Mõttus

Siim Nestor

AASTA MUUSIKAETTEVÕTJA

Helen Sildna

Henrik Ehte

Sander Haugas

AASTA MUUSIKAMÜÜJA

Apollo

Biit Me

Terminal

AASTA MUUSIKAPRODUTSENT

Ago Teppand

Bert Prikenfeld

Raul Ojamaa

AASTA MUUSIKASÜNDMUS

Jazzkaar

"Lexplosion II" albumiesitluskontsert Põhjala Tehases

Tallinn Music Week

AASTA MUUSIKASÜNDMUSE KORRALDAJA

Anne Erm, Eva Saar, Anu Luik, Marti Tärn, Maret Mikk, Kaisa Tooming – Jazzkaar

Helen Sildna – Shiftworks OÜ

Roman Demchenko – Damn Loud Agency

AASTA MUUSIKATOOTJA

Funk Embassy Records

TIKS rekords

Universal Music Baltics

AASTA RAADIOJAAM

IDA

Raadio 2

Vikerraadio

AASTA VALGUSKUNSTNIK

Meelis Lusmägi

René Jõhve

Timo Tali

AASTA VIRTUAALSÜNDMUS

Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri veebiTV

Intsikurmu telefestival

Philly Joe's TV

AASTA ALBUMIKUJUNDUS

Argo Vals "In Loving Memory Of" – graafiline disain Martin Rästa, kaanefoto Holger Kilumets

Lexsoul Dancemachine "Lexplosion II" – kujundus ja illustratsioonid Estookin Andreen, fotod Taavi Muide

Mari Kalkun "Õunaaia album" – plaadikujundus ja käsitöö Mari Kalkun ja Karin Rauba, ketta kujundus Kaarel Vahtramäe, produtseerinud Mari Kalkun ja Marili Jõgi

Nominentide seast selgitab iga kategooria võitjad välja kuni 15-liikmeline žürii, kuhu on kaasatud mitmed muusikavaldkonnas tegutsevate organisatsioonide esindajad. Jälgitud on põhimõtet, et žüriitöös osaleksid vastavalt igale kategooriale pädevad spetsialistid ning hinnatakse nominentide panust 2020. aasta raames.

EMEA 2021 võitjad kuulutatakse välja 11. juunil toimuval pidulikul galaõhtusöögil PROTO-s.