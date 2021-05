Galerii: Jaani seegi galeriis on avatud fotomuuseumi suurprojekt "Isolatsioonidialoogid"

Fotomuuseumi kuraator Annika Haas ütles ERR-ile, et Jaani seegi galeriis saab fotomuuseum edaspidi korraldada näituseid. "Eelkõige kaasaegse Eesti fotograafia näituseid," sõnas ta ja lisas, et "Isolatsioonidialoogid", mis on seal esimeseks näituseks, jääb vaadatavaks oktoobri alguseni.

"Edasised plaanid ongi seotud, et saaksime siin omaenda Eesti fotograafide projekte näitada," tõdes ta ja mainis, et fotomuuseumi kontseptsioon on vanas majas seotud eelkõige sellega, et näitame fotomuuseumi kogudesse kuuluvaid pärandmaterjale ja toome sealt näitustele välja asju. "Siin me eelkõige keskendumegi tänapäevasele fotograafiale."

Jaani seegi galerii on aadressil Rävala 2/Väike pääsukese 5 avatud neljapäevast laupäevani kell 12 kuni 18 ja pühapäeviti 12 kuni 16.