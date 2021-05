Arhitektide liit: Estonia juurdeehitus jääb tulevikus väikseks

Oma tänases kirjas Riigikogu liikmetele ja kultuurikomisjonile tegi arhitektide liit ettepaneku, et riiklikult tähtsate kultuuriobjektide eelnõus ei tohiks kasutada sõna juurdeehitus, sest see välistaks tulevikus uue hoone rajamise.

"Võrdlusmomentideks tuues, siis Kopenhaagenis ooperiteater on üle 40 000 ruutmeetri, Oslo alla 50 000 ja Peterburi uus Maria teater on üle 50 000 ruutmeetri, praegu Estonia on 17 000 ruutmeetrit ja juurdeehitus oleks 10 000, seega 1/3 on juba praegu puudu. Isegi kui see valmis tehakse, läheb kümme aastat mööda ja hakatakse jälle rääkima, et ikka on väike, meil on vaja uut," rääkis arhitektide liidu president Andro Mänd "Aktuaalsele kaamerale".

"Me ei tohiks teha praegu ära otsuseid, mis leiavad aset alles 10–15 aasta pärast. Arhitektide liit on igati selle poolt, et Estonia rajatakse, aga meie sõnum on see, et see, et sõnastus ei tohi olla Estonia juurdeehitus, sest kui see on Estonia juurdeehitus, siis ilmselt mingi hetk seda ei saagi sellistel tingimustel rajada sellistel tingimustel, kuna kirjutatakse sisse, et on Estonia juurdeehitus, samas linn ja eriala organisatsioonid ei anna selle rajamiseks luba," lisas Mänd.

Eelnõu läheb teisele lugemisele teisipäeval.