Sügisest avatakse Tartus Tasku keskuses Apollo kino

"Oleme värskelt allkirjastanud koostöölepingu Tasku keskusega, et avada meie kolmas kinokeskus Tartus, mis on ühtlasi ka juba 11 Apollo kino Eestis," sõnas Apollo Kino Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm ja lisas, et uuenenud kinos saab olema viis saali. "Arvestades Tartut kui kultuurikantsi ja kino asukohta linna südames, siis kindlasti saame rääkida nii väärtfilmikinost kui ka esilinastuste ja punase vaiba kinost."

Tänavu aprillis teatas Forum Cinemas, et koroonaviiruse tõttu uksed sulgenud kino Ekraan jääbki suletuks ning nemad lõpetavad kino opereerimise. Lisaks kahele Apollo kinole toimib praegusel hetkel Tartus ka väärtfilmikino Elektriteater.