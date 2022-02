Cinamon sulges oma ainsa kino Soomes, Baltikumi kinosid sama saatus ei ohusta

"Kahjuks meile mitte teadaolevatel põhjustel muutus detsembris Redi juhtkonna või ka omanike suhtumine, me ei tea täpselt ega taha spekuleerida või kedagi süüdistada," sõnas Bagioglu ja lisas, et koostöö enam ei sujunud ning nad ei suutnud teatud asjades kokku leppida. "Tegime omad arvutused ja otsustasime, et sellistel tingimustel me ei saa jätkusuutlikult tegevust jätkata, vaid oleksime pidevalt kahjumis."

Bagioglu ei välistanud, et pärast koroonapandeemia lõppu võib Cinamon Soome turule naasta. Cinamoni tegevusi Baltikumis ja Eestis kõnealune otsus ei puuduta, Bagioglu kinnitusel on teistes riikides kinnisvaraomanikega koostöö väga hea.

"Keerulistel aegadel nagu praegu peavad olema head sõbrad, kes toetavad, nagu kinnisvaraomanikud, levitajad, tootjad," rõhutas ettevõtte tegevjuht ja kinnitas, et Balti riikides ulatub koostöö nende osapooltega rohkem kui 10 aasta taha. "Seega ma ei näe, et lähitulevikus tekiks probleeme Cinamoni kinodega Baltikumis."

Viimase aasta kehva kinostatistika valguses märkis Bagioglu, et kinoskäimise kultuur sellisel kujul, nagu ta oli enne pandeemiat, ei tule enam kunagi tagasi. Seega peavad kinod nüüd pingutama, et saada inimesed kodust diivanitelt ka kinosaali filme vaatama.

"Me ei saa lihtsalt öelda, et vaadake, meil on sellised huvitavad filmid ja suured ekraanid, tulge meile. Sest nüüd ütlevad kliendid, et mul on kodus ka suur ekraan ja ma saan samu asju vaadata pidžaamas, seega miks ma peaksin teie kinno tulema," nentis ta ja lisas, et kliendile tuleb pakkuda elamust, mida ei ole võimalik korrata kodus või kuskil mujal.

Cinamoni peamine plaan Eestis selleks aastaks on T1 kaubamajas asuva kino arendamine koostöös keskuse uute omanikega. Eesti kinoturu seisu laiemalt vaadates on Cinamoni tegevjuht Andac Bagioglu aga kriitiline konkurentsiameti suhtes.

"Eestis tuleks üle vaadata konkurentsitingimused ning seda mitte ainult kinosektoris, aga mujal ka, kinod on mõnes mõttes aga rohkem mõjutatud, sest tegu on nii-öelda mugavusteenusega," tõdes ta ja mainis, et kui konkurentsiolukord pole õiglane, on väga raske tegutseda. "Seega võiks Eesti konkurentsiamet rohkem tegutseda, et teha turuolukord õiglasemaks igale osalejale, mitte ainult kõige suurematele."